Le duo des millions : James Webb et Event Horizon étudieront le trou noir au centre de la Voie lactée

Le trou noir supermassif Sagittaire A*situé au centre de la Voie lactée, sera étudié conjointement par les télescopes James Webb et Event Horizon – respectivement, grands projets astronomiques des agences spatiales nord-américaine (NASA) et européenne (ESA).

James Webb (JWT) a été lancé en décembre 2021 et est en fin de préparation pour commencer à observer l’univers depuis le deuxième point de Lagrange (L2), à 1,5 million de kilomètres (km) de la Terre. L’Event Horizon (EHT) a commencé ses travaux en 2015 et s’est fait connaître en avril 2019, lorsqu’il a publié la première photo d’un trou noir (et a répété l’exploit en mai 2022, lorsqu’il a pris la première photo du Sagittaire A*).

Une comparaison entre les trous noirs supermassifs M87* et Sagittarius A* – ce dernier au centre de notre Voie lactée : les deux images ont été prises par le télescope Event Horizon (Image : Event Horizon Telescope/Playback)

La collaboration entre les deux télescopes est née d’une délicieuse coïncidence : Farhad Yusef-Zadeh, astronome à l’Université de l’Illinois, était l’un des principaux analystes des données EHT sur Sagittarius A*. Et maintenant, il a lui-même obtenu la permission d’utiliser le JWT pendant un temps considérable lorsqu’il commence ses observations.

Selon Yusef-Zadeh, le Sagittaire A* n’est pas un trou noir facile à analyser : outre les difficultés habituelles d’étude d’un tel objet (impossibilité de voir directement, par exemple, en raison de l’absence de lumière), il a la routine des explosions sortant de son horizon des événements (le « lieu » au bord d’un trou noir où même la lumière ne peut s’échapper) entre quatre et cinq fois par jour, toutes éjectant des particules à une vitesse proche de celle de la lumière.

« Ces explosions s’allument essentiellement de nulle part », a déclaré l’expert. « C’est comme un feu d’artifice, essentiellement, et ça dure environ une demi-heure. Parfois, ils se rejoignent et vous avez plusieurs feux d’artifice, simultanément ou l’un après l’autre.

La mécanique derrière cela, cependant, reste un mystère. Yusef-Zadeh affirme que nous ne savons pas comment ces explosions sont produites, arguant que pour qu’elles atteignent presque la vitesse de la lumière (environ 300 000 kilomètres par seconde), quelque chose doit les avoir accélérées à ce point.

Les explosions de ce type sont d’abord visibles dans le spectre infrarouge, mais elles migrent ensuite dans ce que les scientifiques appellent le « rayonnement submillimétrique ». L’EHT parvient à capter précisément cette fréquence, réussissant à « voir » non seulement le signal d’explosion, mais le trou noir qui le précède.

« C’est la pire chose qui puisse arriver lorsqu’on essaie d’imager un trou noir, parce qu’on ne veut pas regarder une source variable. [de sinais]», a expliqué Yusef-Zadeh. « Vous devez supprimer le composant variable pour réellement construire une image de la source elle-même ».

C’est là qu’intervient James Webb, qui a la capacité de collecter des données à partir de deux types différents de lumière infrarouge : le spectre proche infrarouge et le spectre infrarouge moyen.

« Avoir la capacité d’observer simultanément des événements explosifs dans les deux spectres, pour autant que je sache, est sans précédent », a déclaré l’astronome. « L’observation continue des deux ondes devrait permettre aux scientifiques de faire la distinction entre le Sagittaire A* et ses explosions. C’est comme avoir deux télescopes pointés au même endroit.

Reste que la collaboration entre James Webb et Event Horizon ne comporte aucune garantie : à toutes fins pratiques, le calendrier serré de Yusef-Zadeh lui permettra de faire les constats en avril 2023, lorsque la période d’analyse sera la plus prometteuse pour l’EHT. . À toutes fins utiles, Sagittarius A * ne peut éjecter aucune explosion pendant cette période.

Le scientifique est cependant convaincu que tout ira bien : « Je crois que deux jours d’observation [em abril de 2023] suffira, et si ça ne marche pas, on pourra revenir l’année suivante. Ce n’est pas comme si c’était une chance unique. Certaines personnes peuvent même préférer qu’il n’y ait pas d’explosions – cela indique que l’image du trou noir sera très bonne, car les explosions n’interféreront pas avec le travail de l’EHT.

Même s’il doit composer avec toutes ces variables, Yusef-Zadeh considère déjà la prémisse comme un succès, anticipant qu’il acceptera « toute observation qu’il pourra faire » : « [O Sagittarius A*] c’est un trou noir. Il fait ce qu’il veut. »

