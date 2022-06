Les tortues sauvages vieillissent lentement – ​​et certaines espèces « ne vieillissent pas » ; comprendre

Récemment, Jonathan, une tortue géante des Seychelles (Aldabrachelys gigantea hololissa), a fait la une des journaux en tant que plus vieil animal terrestre vivant au monde, ayant 190 ans.

Jonathan, une tortue géante des Seychelles (Aldabrachelys gigantea hololissa), est le plus vieil animal terrestre du monde, à 190 ans. Image : Luke McKernan – Creative Commons

Bien qu’il existe des preuves comme celle-ci que certaines espèces de tortues et d’autres animaux ectothermes – ou « à sang froid » – vivent longtemps, les preuves se concentrent principalement sur les animaux qui vivent dans les zoos ou sur quelques individus dans la nature.

Une équipe de chercheurs a mené l’étude la plus complète sur le vieillissement et la longévité à ce jour, comprenant des données recueillies dans la nature auprès de 107 populations de 77 espèces de reptiles et d’amphibiens dans le monde. Les résultats ont été publiés dans la revue la science jeudi dernier (23).

Parmi les découvertes rapportées, les chercheurs ont documenté, pour la première fois, que les tortues, les crocodiles et les salamandres ont des taux de vieillissement particulièrement faibles et des durées de vie prolongées pour leurs tailles. L’équipe a également découvert que les phénotypes protecteurs, tels que les carapaces dures de la plupart des espèces de tortues, contribuent à une maturation plus lente et, dans certains cas, même à un « vieillissement négligeable » – ou à l’absence de vieillissement biologique.

« Il existe des preuves anecdotiques que certains reptiles et amphibiens vieillissent lentement et ont une longue durée de vie, mais jusqu’à présent, personne n’a étudié cela à grande échelle chez de nombreuses espèces à l’état sauvage », a déclaré David Miller, auteur principal de l’étude et professeur agrégé de écologie des populations de la vie sauvage à l’Université d’État de Pennsylvanie, États-Unis. « Si nous pouvons comprendre ce qui permet à certains animaux de vieillir plus lentement, nous pouvons mieux comprendre le vieillissement chez l’homme, et nous pouvons également établir des stratégies de conservation pour les reptiles et les amphibiens, dont beaucoup sont menacés ou en voie de disparition. »

L’hypothèse des phénotypes protecteurs suggère que les animaux ayant des caractéristiques physiques ou chimiques qui offrent une protection, comme les carapaces de tortues, ont un vieillissement plus lent et une plus grande longévité. Image : Kim Lewis Photographie –

Dans leur étude, les chercheurs ont appliqué des méthodes phylogénétiques comparatives – qui permettent d’étudier l’évolution des organismes – pour marquer des données – dans lesquelles les animaux sont capturés, marqués, relâchés dans la nature et observés.

L’objectif des scientifiques était d’analyser la variation du vieillissement et de la longévité des ectothermes dans la nature par rapport aux endothermes (animaux à sang chaud) et d’explorer les hypothèses précédentes liées au vieillissement, notamment la régulation de la température corporelle et la présence ou l’absence de traits physiques protecteurs.

Miller explique que «l’hypothèse du mode thermorégulateur» suggère que les ectothermes vieillissent plus lentement que les endothermes, qui génèrent en interne leur propre chaleur et ont des métabolismes plus élevés. En effet, les animaux à sang froid ont besoin de températures extérieures pour réguler celles de leur corps, et ont donc souvent des métabolismes plus faibles.

« Les gens ont tendance à penser, par exemple, que les souris vieillissent rapidement parce qu’elles ont un métabolisme élevé, tandis que les tortues vieillissent lentement parce qu’elles ont un métabolisme bas », a-t-il expliqué.

Les tortues sont des animaux uniques

Cependant, la nouvelle approche révèle que la façon dont un animal régule sa température – à sang froid ou à sang chaud – n’est pas nécessairement indicative de son taux de vieillissement ou de sa durée de vie.

« Nous n’avons pas trouvé de support pour l’idée qu’un taux métabolique plus bas indique que les ectothermes vieillissent plus lentement », explique Miller. « Cette relation n’était vraie que pour les tortues, ce qui suggère que les tortues sont uniques parmi les animaux à sang froid. »

L’hypothèse des phénotypes protecteurs suggère que les animaux ayant des traits physiques ou chimiques qui offrent une protection – comme une armure, des épines, des sabots, des carapaces ou du venin – connaissent un vieillissement plus lent et une plus grande longévité.

Comme documenté par l’équipe, ces traits protecteurs permettent en fait aux animaux de vieillir plus lentement et, dans le cas d’une protection physique, de vivre beaucoup plus longtemps pour leur taille que ceux sans phénotypes protecteurs.

« Il se pourrait que leur morphologie altérée avec des sabots durs ait fourni une protection et contribué à l’évolution de leurs histoires de vie, y compris un vieillissement insignifiant – ou l’absence de vieillissement démographique – et une longévité exceptionnelle », a expliqué Anne Bronikowski, co-auteur principal et professeur de sciences intégratives. biologie à la Michigan State University.

« Ces divers mécanismes de protection peuvent réduire les taux de mortalité animale car ils ne sont pas mangés par d’autres animaux », a déclaré Beth Reinke, première auteure et professeure adjointe de biologie à l’Université du nord-est de l’Illinois. «Ils sont donc plus susceptibles de vivre plus longtemps, ce qui les pousse à vieillir plus lentement. Nous avons trouvé le soutien le plus fort pour l’hypothèse du phénotype protecteur chez les tortues. Cela démontre que les tortues, en tant que groupe, sont uniques. »

L’équipe a observé un vieillissement négligeable chez au moins une espèce dans chacun des groupes ectothermes, y compris les crapauds et les grenouilles, les crocodiles et les tortues. « Cela semble dramatique de dire qu’ils ne vieillissent pas, mais fondamentalement, leur probabilité de mourir ne change pas avec l’âge lorsqu’ils sont au-delà de la reproduction », a expliqué Reinke.

Selon Miller, un vieillissement insignifiant indique que si le risque d’un animal de mourir dans un an est de 1 % à 10 ans, son risque de mourir à 100 ans est toujours de 1 %. « En revanche, chez les femmes adultes aux États-Unis, le risque de mourir en un an est d’environ 1 sur 2 500 à 10 ans et de 1 sur 24 à 80 ans. Lorsqu’une espèce a une sénescence (décomposition) négligeable, le vieillissement ne se produit tout simplement pas.

Reinke souligne que la nouvelle étude de l’équipe n’a été rendue possible que grâce aux contributions d’un grand nombre de collaborateurs du monde entier étudiant une grande variété d’espèces. « Pouvoir rassembler les informations que tous les chercheurs ont recueillies au fil des années et des années d’étude de leur espèce individuelle est ce qui nous a permis d’obtenir ces estimations plus fiables du taux de vieillissement et de la longévité qui sont basées sur des données démographiques plutôt que sur des animaux individuels. . »

Bronikowski ajoute que « comprendre le paysage comparatif du vieillissement chez les animaux peut révéler des traits flexibles qui pourraient être des cibles valables pour les études biomédicales liées au vieillissement humain ».

