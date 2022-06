Neptune entre en mouvement « rétrograde » – qu’est-ce que cela indique ?

À l’aube du mardi (28), Neptune entame un processus par lequel son mouvement vers l’est à travers le ciel nocturne est interrompu, déplaçant sa trajectoire vers l’ouest dans ce qu’on appelle un cycle rétrograde.

Neptune entre dans le cycle rétrograde ce mardi (28), restant jusqu’en décembre. Image : Pe3k –

Selon le guide de guidage du ciel nocturne In-The-Sky.org, l’inversion de la direction de la planète commencera à 03h19 (heure de Brasilia). Selon un article publié dans espace.com par le géophysicien Chris Vaughan, astronome amateur chez SkySafari Software et membre de la Société royale d’astronomie du Canada, le cycle rétrograde de Neptune se poursuit jusqu’au 3 décembre.

Vaughan explique que le mouvement rétrograde des planètes n’est qu’illusoire et est causé par la course de la Terre autour du Soleil. Au fur et à mesure qu’elle tourne autour de l’étoile, notre perspective change, ce qui fait que les positions apparentes des objets célestes se déplacent d’un côté à l’autre dans le ciel, ce qui annule le mouvement à long terme vers l’est de la planète à travers le ciel des constellations.

« Les cycles rétrogrades se produisent lorsque la Terre, sur une orbite plus rapide plus proche du Soleil, passe devant des planètes plus éloignées » dans la voie intérieure « , les faisant sembler reculer à travers les étoiles », a-t-il décrit. Plus on s’éloigne du Soleil, plus la planète passe de temps en mouvement rétrograde.

L’animation ci-dessous illustre cela, avec la flèche montrant la ligne de visée de la Terre à une planète, et le diagramme à droite montrant le mouvement apparent de l’objet à travers le ciel de notre point de vue.