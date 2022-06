Ce que dit l’étude utilisée pour annuler le droit à l’avortement aux États-Unis : il a été mal interprété

Parmi les raisons qui ont conduit à l’annulation du droit à l’avortement aux États-Unis figurent les résultats d’une étude mal interprétée sur la douleur fœtale.

Le vendredi 24 juin 2022 est une date qui restera gravée à jamais comme une tache dans l’histoire des États-Unis d’Amérique. Avec un coup de serviette annoncé début mai, la Cour suprême a annulé l’historique Roe v. Wade de 1973, grâce à laquelle le droit constitutionnel à l’avortement a été consacré. Un pas en avant fondamental pour la protection des droits des femmes également dans le domaine de la procréation, qui montre la voie en Occident depuis un demi-siècle. Maintenant, en raison de la décision anachronique des juges ultraconservateurs placés par l’ancien président Donald Trump, cette peine a été annulée – après des attaques sur les flancs qui durent depuis des années – et aux États-Unis, il y a eu un renversement sensationnel. Ce n’est pas un hasard si plusieurs États ont immédiatement appliqué la sentence établissant l’illégalité de l’avortement sur leur propre territoire, alors que dans d’autres ce droit violé est encore fortement garanti. Ceci, en fait, a divisé le pays avec des étoiles et des rayures en deux. Mais comment en est-on arrivé à une telle décision, capable d’ébranler les consciences et de pousser de nombreuses célébrités et politiciens (dont le président Joe Biden) à souligner sa monstruosité ? Parmi les raisons qui ont conduit au démantèlement de Roe v. Il y a aussi la mauvaise interprétation des résultats des études scientifiques sur la douleur fœtale, un levier inapproprié utilisé principalement par les avocats anti-avortement de l’État américain du Mississippi, qui entendaient interdire l’avortement après 15 semaines de gestation. Mais procédons dans l’ordre.

En 2010 et 2016, le neuroscientifique italien Giandomenico Iannetti, depuis de nombreuses années expert de la douleur au prestigieux University College de Londres, a publié deux articles dans lesquels il analysait la manière dont le cerveau réagit à la douleur. Dans la recherche « Une enquête multisensorielle sur la signification fonctionnelle de la ‘matrice de la douleur' » publiée dans Neuroimage, son équipe fait référence à un signal cérébral appelé la « matrice de la douleur », étudié par imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf). Ce signal était incorrectement associé à l’expérience réelle de la douleur dans l’étude « Reconsidering fetal pain » publiée dans le British Medical Journal en 2020. Dans l’article controversé dirigé par le professeur Stuart WG Derbyshire de l’Université nationale de Singapour, dans lequel les travaux du professeur Iannetti, on en vient à émettre l’hypothèse de l’existence de douleurs fœtales avant la 24e semaine de gestation. En termes simples, il est suggéré que le cortex cérébral n’est peut-être pas indispensable pour ressentir la douleur, qui, avec les voies thalamocorticales, devient fonctionnelle à partir de la 24e gestation (selon les neurosciences, elles sont une sorte d’îlot de circulation pour ressentir la douleur).

Les avocats anti-avortement ont mis en avant la mauvaise interprétation du Derbyshire du travail d’Iannetti et l’ont portée devant les tribunaux dans Dobbs contre Jackson Women’s Health Organization, qui, comme indiqué, avait l’intention d’interdire l’avortement dans le Mississippi après 15 semaines. . C’est précisément parce que le fœtus aurait « ressenti la douleur » avant même la formation du cortex cérébral fonctionnel. Ce débat a ensuite inévitablement infiltré la décision de la Cour suprême, qui a conduit à l’annulation définitive de Roe v. Patauger. Le professeur Iannetti ignorait que ses études étaient utilisées à des fins politiques dans le but de renverser le jugement historique de 1973, jusqu’à ce que ses collègues américains le contactent pour l’avertir.

Malgré le choc et la colère face à une utilisation aussi déformée et sournoise de ses résultats, il n’est pas du tout facile pour le scientifique de faire entendre sa voix. « Je ne peux pas faire grand-chose de plus pour empêcher les gens de prétendre que mon travail dit quelque chose qu’il ne dit pas », a déclaré le professeur Iannetti au Guardian lorsque la décision de la Cour suprême était attendue début mai. Pour le scientifique, les conclusions de Derbyshire sur son travail sont un « bond injustifié » que les avocats anti-avortement ont utilisé à volonté. « Mes résultats n’impliquent pas du tout que le cortex n’est pas nécessaire pour ressentir la douleur. J’ai l’impression qu’ils ont été mal interprétés et utilisés de manière très intelligente pour prouver un point », a commenté Iannetti, ajoutant qu’il était attristé par le fait que son travail « ait été mal interprété et qu’il soit devenu l’un des arguments fondamentaux » pour contrer droit des femmes à l’avortement.

La communauté scientifique a ouvertement pris parti pour Iannetti et de nombreuses sommités soutiennent sa thèse. « Il n’y a aucune raison pour qu’un fœtus souffre avant 24 semaines », a déclaré le professeur Vania Apkarian, directrice du Center for Translational Pain Research à la Feinberg School of Medicine de Chicago, au Guardian, qui étudie depuis des décennies les mécanismes biologiques. de douleur. A 24 semaines, précise l’expert, « l’anatomie du cerveau n’est pas suffisamment formée pour que cela soit possible ». Le scientifique souligne que « le fœtus est essentiellement dans un état similaire au sommeil dans l’utérus ». Mais les avocats anti-avortement dans le procès du Mississippi ont néanmoins continué à affirmer que les fœtus avortés avant la 24e semaine souffrent, une affirmation uniquement parce qu’elle était « émotionnellement forte », bien que « totalement fausse », a expliqué Apkarian.

En conclusion, les résultats d’une recherche ont été déformés, manipulés, détournés et habilement exploités pour soutenir les positions ultraconservatrices contre l’avortement, une utilisation inconvenante de la science à des fins purement politiques et de propagande, qui aura un impact catastrophique sur la vie de millions de personnes. femmes américaines. Surtout ceux qui ont moins de ressources financières qui ne pourront pas se déplacer vers les États qui leur garantissent le sacro-saint droit à l’avortement. Comme par le passé, elles seront confrontées clandestinement à des grossesses non désirées, avec d’énormes risques sanitaires.