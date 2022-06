Monkeypox change plus rapidement que prévu – 50 mutations déjà accumulées

De nombreuses mutations impliquent des protéines virales qui interagissent avec le système immunitaire, ce qui pourrait expliquer la transmissibilité accrue.

Particules de virus du monkeypox matures (à gauche) et immatures (à droite) / CDC

Le virus responsable de l’épidémie mondiale actuelle de monkeypox (variole du singe) a déjà accumulé environ 50 mutations par rapport à la souche d’origine, bien plus que ce à quoi on aurait pu s’attendre pour ce genre de virus (orthopoxvirus). Les résultats d’une nouvelle étude publiée dans la revue indiquent que Médecine naturelle par une équipe de recherche dirigée par l’Institut national de la santé du Portugal (INSA) qui a analysé un total de 15 séquences virales, dont la plupart provenaient de cas enregistrés dans le pays ibérique, dont la première séquence rendue publique le 20 mai 2022 Depuis sa identification au début du mois dernier, le virus a déjà infecté plus de 3 500 personnes dans 48 pays hors d’Afrique et, selon les chercheurs, bon nombre des mutations détectées impliquent des protéines virales qui interagissent avec le système immunitaire, ce qui pourrait expliquer la transmissibilité accrue.

Monkeypox change plus rapidement que prévu

Étant un virus à ADN double brin, le monkeypox est un agent pathogène beaucoup plus efficace pour corriger les erreurs de réplication que les virus à ARN, tels que le VIH et le virus Covid-19, ce qui indique que la souche actuelle de monkeypox en circulation ne devrait pas avoir accumulé plus d’un ou deux mutations par an. Puisque le même est issu d’un agent pathogène circulant entre 2018 et 2019, il ne devrait donc pas avoir eu plus de 5 à 10 mutations supplémentaires. Cependant, les chercheurs ont trouvé environ 50 différences dans le génotype, soit un taux de mutation 6 à 12 fois plus élevé que prévu.

Les scientifiques portugais, dirigés par le professeur João Paulo Gomes du département des maladies infectieuses de l’INSA, ont également fourni des preuves de l’évolution et de l’adaptation virales continues lors de la transmission interhumaine du pathogène, confirmant que la nouvelle variante appartient au clade 3 de l’Afrique de l’Ouest, la moins meurtrière, mais descend d’une branche associée à des cas de monkeypox exportés du Nigéria vers le Royaume-Uni, Israël et Singapour en 2018-19, avec des liens génétiques avec une épidémie majeure dans le pays africain en 2017-2018.

Par conséquent, selon les chercheurs, il est probable que l’épidémie actuelle indique qu’il y a eu une ou plusieurs importations du virus à partir d’une seule source et qu’il y a eu un « ccirculation et évolution continue« Du virus impliqué dans l’épidémie de 2017-2018 au Nigeria.

Comme mentionné, de nombreuses mutations identifiées par les chercheurs indiquent qu’elles pourraient avoir émergé en raison du contact du virus avec le système immunitaire humain, en particulier une famille d’enzymes qui attaquent les virus appelés APOBEC3, les forçant à faire des erreurs lors de la réplication, une action qu’il provoque généralement la décomposition du virus. Cependant, il arrive parfois que l’agent pathogène survive à cette rencontre et collecte simplement quelques mutations dans son code génétique, il est donc possible que ce type de phénomène se soit produit à plusieurs reprises et ait amené le virus à accumuler de nombreuses mutations en un court laps de temps, ont théorisé les chercheurs.