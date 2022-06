L’épave la plus profonde du monde découverte à ce jour

L’épave tant recherchée de l’USS Samuel B. Roberts, membre d’une escorte de destroyers de la marine américaine de la Seconde Guerre mondiale qui a coulé dans l’océan Pacifique occidental il y a près de 78 ans, a été retrouvée aux Philippines, ont annoncé des explorateurs. Le navire, maintenant brisé en deux, gît à une profondeur d’environ quatre milles, l’épave la plus profonde jamais découverte. C’est plus profond que la hauteur du mont Kilimandjaro, ou 18 fois la hauteur de l’Empire State Building.

L’épave a été identifiée par l’explorateur américain Victor Vescovo, fondateur et sous-pilote de Caladan Oceanic Expeditions, basé à Dallas, aux côtés d’EYOS Expeditions, basé en Grande-Bretagne.

« Ce fut un honneur extraordinaire de localiser ce navire incroyablement célèbre et, ce faisant, d’avoir la chance de raconter son histoire d’héroïsme et de devoir à ceux qui ne connaissent peut-être pas le navire et le sacrifice de son équipage », a déclaré Vescovo dans une déclaration.

image: Document / Caladan Oceanic et Eyos Expedit

« Repose à 6 895 mètres, c’est maintenant l’épave la plus profonde jamais localisée et étudiée », a ensuite tweeté Vescovo. Il a dit avoir été rejoint dans l’expédition par un expert en sonar, Jérémie Morizet.

« On dirait que sa proue a heurté le fond marin avec une certaine force, provoquant une certaine déformation. Sa poupe s’est également séparée d’environ 5 mètres à l’impact, mais toute l’épave était ensemble », a-t-il ajouté. « Ce petit navire a affronté le meilleur de la marine japonaise, les combattant jusqu’au bout. »