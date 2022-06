Le ciment à base de calcaire biogénique promet un béton neutre en carbone

Indispensable dans l’industrie de la construction à l’échelle mondiale, le ciment contribue à environ 7 % des émissions annuelles de gaz à effet de serre en raison de son processus de production à forte intensité de carbone.

Des scientifiques de l’Université du Colorado à Boulder affirment avoir découvert une voie plus verte vers l’avenir du secteur, en utilisant une espèce de microalgue qui produit naturellement des particules de calcaire par photosynthèse et qui pourrait transformer les bâtiments en puits de carbone.

Le calcaire est un ingrédient clé du ciment, mais son ajout au mélange nécessite beaucoup d’énergie. Tout d’abord, il doit être extrait de la terre, puis broyé, torréfié à des températures extrêmement élevées et traité, ce qui implique de brûler de grandes quantités de combustibles fossiles et de libérer ainsi du carbone stocké.

Des progrès prometteurs ont été réalisés vers des méthodes plus durables, en remplaçant le calcaire par de l’argile ou de la roche volcanique, mais les progrès les plus récents ont été réalisés lors d’un voyage de plongée en Thaïlande en 2017.

En visitant les récifs coralliens de la région, le spécialiste des matériaux Wil Srubar s’est inspiré de la façon dont les structures sont naturellement formées par le carbonate de calcium, un composant clé du calcaire. Il a décidé de rechercher si ce processus naturel pouvait être utilisé pour produire le matériau de manière plus écologique. Leurs recherches sont arrivées à une forme de microalgues appelées coccolithophores.

Ces minuscules créatures stockent naturellement le dioxyde de carbone par photosynthèse, en utilisant la lumière du soleil et l’eau de mer pour le transformer en carbonate de calcium à un rythme plus rapide que les récifs coralliens. Ils vivent également dans l’eau chaude, l’eau froide, l’eau salée et l’eau douce, ce qui a le potentiel de les faire pousser autour de la planète.

« En surface, ils créent ces belles coquilles complexes de carbonate de calcium », a déclaré Srubar au site. Nouvel Atlas. « C’est essentiellement une armure de calcaire qui entoure les cellules. »

Il a déclaré que c’était une période vraiment excitante pour son équipe, qui s’attend à de vrais résultats. « Pour l’industrie, il est maintenant temps de résoudre ce problème très épineux. Nous pensons que nous avons l’une des meilleures solutions, sinon la meilleure solution, pour l’industrie du ciment et du béton pour résoudre son problème de carbone.

