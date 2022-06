La tache solaire croissante est maintenant presque le triple de la taille de la Terre

Tel que rapporté par Apparence numérique plus tôt dans la semaine, une tache solaire nommée AR 3038 a doublé de taille entre dimanche (19) et lundi (20) nuit. Selon les informations de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis, il a maintenu ce rythme de croissance et fait actuellement presque le triple de la taille de la Terre, vers laquelle il se dirige.

Image prise par le Solar Dynamics Observatory de la NASA, qui surveille la tache solaire AR 3038. Les experts ont noté que sa taille double toutes les 24 heures. Elle fait aujourd’hui près de trois fois la taille de la Terre. Image : SDO/IHM/NASA

« La tache solaire double de taille chaque jour et fait plus de 2,5 fois la taille de la Terre », a déclaré au journal C. Alex Young, directeur associé de la division des sciences héliophysiques du Goddard Space Flight Center de la NASA. États-Unis aujourd’hui.

Les images capturées par l’Observatoire de la dynamique solaire de l’agence montrent comment la région a évolué. spaceweather.com mardi dernier (21).

Selon la classification internationalement établie, les éruptions solaires M sont le deuxième type le plus fort, au sein d’une échelle répartie entre les catégories A, B, C, M et X (de la plus faible à la plus puissante d’entre elles).

Cependant, heureusement, les prédictions ne se sont pas réalisées. Young a déclaré que l’endroit produisait de petites éruptions solaires mais « n’a pas la complexité pour les plus grandes éruptions ». Selon lui, il y a 30 % de chances que la tache solaire produise des éruptions de taille moyenne et 10 % de chance qu’elle crée des orages plus puissants.

Selon W. Dean Pesnell, scientifique au Solar Dynamics Observatory, la tache solaire AR 3038 est une région active de « taille modeste » qui « n’a pas grandi anormalement vite » et qui est encore assez petite. « C’est exactement le genre de région active que nous attendons à ce stade du cycle solaire », a-t-il déclaré.

Andrés Muñoz-Jaramillo, scientifique en chef au SouthWest Research Institute, basé à San Antonio, au Texas, a déclaré que les habitants de la Terre n’avaient rien à craindre. « Je tiens à souligner qu’il n’y a pas lieu de paniquer. Cela arrive tout le temps, et nous sommes préparés et faisons tout ce que nous pouvons pour prévoir et atténuer ses effets. »

Rob Steenburgh, chef par intérim du Space Weather Prediction Center (SWPC) de la NOAA, a révélé que pour l’instant, la tache solaire AR 3038 a provoqué des éruptions de grade C, et non de grade M comme prévu.

Cependant, il souligne que cela n’est pas encore exclu. « Bien qu’il n’y ait pas eu de drapeaux M ou X dans cette zone, il y a un potentiel pour des drapeaux plus intenses la semaine prochaine. »

Une balise M9, la plus violente de la classe M, a le potentiel de provoquer une panne radio pouvant durer jusqu’à 10 minutes dans les zones touchées par l’éjection de masse coronale (CME) sur Terre.

De plus, si elles entrent en contact direct avec la sphère magnétique terrestre, les particules chargées de rayonnement libérées par ces explosions, qui sont lancées à la vitesse incroyable de 1,6 million de km/h, peuvent également interférer avec le signal GPS, impactant les systèmes de communication et navigation. « Les particules d’un CME peuvent également entrer en collision avec des composants électroniques cruciaux à bord d’un satellite et perturber ses systèmes », prévient la NASA dans un communiqué.

Une autre conséquence possible de la collision de la masse coronale éjectée par le Soleil avec des atomes dans la partie supérieure de l’atmosphère terrestre est la formation de spectacles lumineux colorés appelés aurores. Lorsqu’elles se produisent dans l’hémisphère nord, on les appelle les aurores boréales. Dans l’hémisphère sud, ce sont les aurores australes.

Normalement, après une tempête solaire, il faut quelques jours pour que les particules atteignent la Terre lorsqu’elles sont dirigées vers notre planète.

