Pour la première fois, SpaceX a réussi à soulever son gigantesque propulseur Super Heavy du complexe de véhicules Starship, la plus grande fusée au monde. La scène a été transférée sur la rampe de lancement par les bras robotiques du système Mechazilla, la tour colossale de 143 mètres (l’équivalent d’un immeuble de 24 étages).

Comme le souligne Futurism, c’est un exploit d’ingénierie impressionnant, et qui rapproche de plus en plus le vol d’essai orbital inaugural du Starship.