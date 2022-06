Des scientifiques créent des exosquelettes pour donner aux ouvriers une « super force »

Des chercheurs de l’Institut italien de technologie (IIT) et de l’Autorité italienne d’indemnisation des accidents du travail (INAIL) ont réussi à créer quelque chose que pratiquement toutes les bandes dessinées nous promettaient dans l’enfance et l’adolescence : une super force. Eh bien, pas la force elle-même, mais des exosquelettes «super puissants» qui utilisent l’intelligence artificielle (IA) et des algorithmes de calcul rapide pour réduire l’effort physique requis en compensant jusqu’à 40% du travail physique de leurs utilisateurs.

L’invention a été testée dans des usines et promet non seulement de faciliter la capacité de travail, mais aussi de réduire les volumes d’accidents et même les symptômes de douleur chronique pour ses employés.

A ce jour, trois prototypes ont été créés : « en Italie, les lésions professionnelles touchant l’appareil locomoteur représentent les plaintes les plus récentes en milieu de travail, avec 68 % de ce volume. Sur ce pourcentage, la plupart – environ 41 % – sont des problèmes de dos », a déclaré Jesús Ortiz, l’ingénieur responsable du projet.

Les trois prototypes fonctionnent sur des parties spécifiques du corps : XoTrunk (pour le soutien de la colonne vertébrale et des lombaires); XoÉpaule (pour les épaules) et XoCoude (jusqu’aux coudes). Fondamentalement, ces trois parties sont les plus vulnérables aux problèmes lorsque l’on travaille sur la force et la mobilité.

Selon Ortiz, XoTrunk est capable d’alléger environ 20 kilogrammes (kg) de l’incident de charge de travail sur le bas du dos, comme soulever un poids du sol. XoShoulder aide dans un contexte orienté vers le travail de machines statiques, comme les mécaniciens qui soulèvent des voitures sur des plates-formes et doivent travailler pour rechercher et manipuler des pièces avec leurs bras levés. Enfin, le XoElbow aide au maintien de la charge – lorsqu’un travailleur doit non seulement déplacer un poids hors de sa place, mais également supporter son poids pendant une période prolongée.

La chose intéressante, cependant, est l’IA : un soulagement de charge de 20 kg n’est pas un nombre statique – à l’aide d’une série de calculs, les algorithmes peuvent prédire l’effort nécessaire pour effectuer une tâche, en ajustant leur action en fonction de la demande. En pratique : si une boîte pèse 5 kg, alors c’est la force que doit exercer l’exosquelette – en bref, la « super force » est variable.

Enfin, les trois exosquelettes sont légers et intelligents, permettant une gamme complète de mouvements naturels du corps sans entrave. Et leur travail de « super force » n’a pas besoin d’être activé à 100 % du temps. Lorsqu’il n’y a pas de tension imminente, les appareils ne se déclenchent pas.

Selon Ortiz, seul XoTrunk est à un stade avancé de test et devrait atteindre le marché local d’ici la fin de l’année. XoShoulder et XoElbow auront encore besoin de temps de test.

