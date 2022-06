Qu’est-ce qui a déclenché la dernière période glaciaire ? Cette étude peut avoir la réponse

La compréhension de ce qui a causé la dernière période glaciaire – et, par conséquent, les calottes glaciaires qui couvrent aujourd’hui une grande partie du Canada, de la Sibérie et du nord de l’Europe (Scandinavie) – est encore assez insaisissable. Le modèle le plus accepté est que les variations d’inclinaison de l’axe de la Terre il y a 100 000 ans ont permis un refroidissement rapide de l’hémisphère nord, conduisant à la création de masses congelées au moment où les mammouths marchaient à la surface.

Cependant, une nouvelle étude de l’Université de l’Arizona propose quelques explications différentes, mais mathématiquement plausibles, qui pourraient aider à expliquer certains mystères encore existants, comme l’écart de température entre le Canada et les pays scandinaves.

Bien qu’elles soient situées dans l’hémisphère nord, des villes comme Helsinki, en Finlande, ont un climat plus doux, contrairement à l’immense froid glacial d’autres endroits dans la même position (Image : Grisha Bruev/)

Le modèle le plus communément admis de la dernière période glaciaire n’explique cependant pas que le nord du Canada et des pays comme la Finlande – qui sont pratiquement à la même latitude – présentent des disparités aussi importantes : en Amérique du Nord, le froid est intense et inférieur à zéro jusqu’à l’arrivée de l’été, alors qu’en Europe, les températures sont froides, mais douces et toujours au-dessus de zéro.

Physiquement parlant, la région scandinave (où se trouve la Finlande) devrait être en grande partie libre de glace en raison du courant de l’océan Atlantique Nord, qui transporte de l’eau salée à température ambiante vers ses côtes. En raison de ces deux situations, la plupart des modèles climatiques ne parviennent pas à expliquer l’avancée des immenses glaciers qui ont avancé sur l’Amérique du Nord et l’Europe.

« Le problème est que nous ne savons pas d’où viennent ces calottes glaciaires en Scandinavie, ni ce qui a provoqué leur expansion en si peu de temps », a déclaré Marcus Lofverstrom, professeur adjoint de géosciences à l’université.

Afin de résoudre ce mystère, Lofverstrom a aidé à créer ce qu’il a appelé le « Modèle de système terrestre communautaire», ce qui lui a permis, à lui et à son équipe, de recréer les conditions existant juste avant la dernière période glaciaire (entre 100 000 et 10 000 ans avant l’heure actuelle, au Pléistocène). Dans ce modèle climatique, ils ont exécuté des simulations de congélation de l’hémisphère nord, remarquant plusieurs « passages océaniques » dans l’archipel canadien qui, chaque fois qu’ils étaient ouverts, permettaient à toute la partie supérieure de la Terre de se refroidir, mais seulement dans la région nord de l’actuel. Le Canada et la Sibérie, en territoire russe – mais pas en Scandinavie.

Dans une deuxième expérience, les scientifiques ont établi un paramètre d’obstruction de ces passages. Dans ces conditions, les eaux plus chaudes de l’Arctique et du Pacifique Nord ont dérivé vers l’est de l’actuel Groenland, où se forment normalement des masses abyssales (dans les profondeurs de la mer). Cela a conduit à l’affaiblissement de la circulation froide de l’Atlantique Nord, à l’expansion de la glace de mer et, finalement, à des conditions de température plus fraîches en Scandinavie.

« En utilisant à la fois des simulations climatiques et des analyses sédimentaires marines, nous montrons que la formation de glace dans le nord du Canada peut obstruer les passages océaniques et détourner le transport de l’eau de l’Arctique vers l’Atlantique Nord », a déclaré Lofverstrom, « et que, à son tour, le temps conduit à une plus faible circulation océanique et des conditions météorologiques plus fraîches en Scandinavie, ce qui était suffisant pour que la glace commence à apparaître dans cette région.

« Ces conclusions sont étayées par des enregistrements de sédimentation marine dans l’Atlantique Nord, qui ont des preuves de glaciers dans le nord du Canada depuis plusieurs milliers d’années avant l’apparition de la glace dans la région européenne », a déclaré Diane Thompson, professeure adjointe à l’Université de l’Arizona et co- auteur de l’étude auteur de l’étude. « Les enregistrements sédimentaires montrent également des preuves concluantes d’une circulation océanique affaiblie avant la formation des glaciers en Scandinavie, similaire à notre modèle. »

Les données complètes de l’étude sur la dernière période glaciaire ont été publiées par la revue Géoscience de la nature.

