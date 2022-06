Star survit à une supernova violente et devient encore plus brillante

Une supernova est une explosion stellaire lumineuse et catastrophique. Les supernovae dites thermonucléaires, en particulier, signalent la destruction complète d’une étoile naine blanche, ne laissant rien derrière elle. C’est du moins ce que les modèles informatiques et les observations spatiales ont suggéré jusqu’à présent.

Les données du télescope spatial Hubble, cependant, ont donné à une équipe d’astronomes une vue sans précédent d’une supernova thermonucléaire particulière appelée SN 2012Z. Ils ont été choqués de découvrir que l’étoile avait survécu à l’explosion. Et plus que cela : la naine blanche a non seulement survécu, mais sa lueur est devenue encore plus forte.

Images en couleur de la galaxie spirale NGC 1309 avant et après l’explosion de SN 2012Z. Le cadre de gauche montre l’image de pré-explosion. Les quatre panneaux de droite montrent l’évolution de la supernova au fil des observations. Image : NASA, ESA, Hubble Heritage Team (STSCI/AURA) et A. Riess (JHU/STSCI)

Un article publié dans la revue scientifique Le Journal Astrophysique rapporte les conclusions de l’équipe dirigée par Curtis McCully, chercheur postdoctoral à l’Université de Californie-Santa Barbara et à l’Observatoire Las Cumbres. Leurs résultats intrigants fournissent de nouvelles informations sur les origines de certaines des explosions les plus courantes – et les plus mystérieuses – de l’univers.

Aussi appelées supernovae de type Ia, les supernovae thermonucléaires comptent parmi les outils les plus importants utilisés par les astronomes pour mesurer les distances cosmiques. Depuis 1998, les observations de ces explosions révèlent que l’univers s’étend à un rythme de plus en plus accéléré, ce qui est attribué à un phénomène appelé énergie noire.

Alors que les supernovae thermonucléaires sont d’une importance cruciale pour l’astronomie, leurs origines sont encore mal comprises. Une théorie prétend que la naine blanche vole la matière d’une étoile compagne. Lorsque la naine blanche devient trop lourde, des réactions thermonucléaires s’enflamment dans le noyau et conduisent à une explosion galopante qui détruit l’étoile.

Supernova découverte compatible avec le type Iax

Cousin plus faible des supernovae de type Ia, SN 2012Z appartient au type Iax. Parce qu’il s’agit d’explosions moins puissantes et plus lentes, certains scientifiques ont émis l’hypothèse que les supernovae Iax sont des supernovae de type Ia défaillantes. Les nouvelles observations confirment cette hypothèse.

Depuis des années, le télescope Hubble examine une galaxie spirale située à 100 millions d’années-lumière de la Terre appelée NGC 1309. En 2012, SN 2012Z a été détecté dans cette galaxie. Au cours d’une étude visant à déterminer quelle étoile des images précédentes avait causé le big bang, l’analyse des données a indiqué qu’elle était toujours là. C’est la première fois que l’étoile progénitrice d’une supernova naine blanche est identifiée.

« Personne ne s’attendait à voir une étoile survivante plus brillante. C’était un vrai casse-tête », a déclaré McCully, révélant que son équipe pense que l’étoile « à moitié explosée » est devenue plus brillante parce que la supernova n’était pas assez forte pour faire exploser tout le matériel, donc une partie est retombée dans ce qu’elle est. appelé reste.

Au fil du temps, ils s’attendent à ce que l’étoile revienne lentement à son état initial, seulement moins massive et plus grande. Pour les étoiles naines blanches, moins elles sont massives, plus leur diamètre est grand.

« La nature a essayé d’abattre cette étoile, mais elle est revenue plus puissante que nous n’aurions pu l’imaginer », a déclaré le co-auteur Andy Howell, professeur adjoint à l’UC Santa Barbara et scientifique principal à l’Observatoire de Las Cumbres. « C’est toujours la même star, mais de retour sous une forme différente. Elle a transcendé la mort.

Pendant des décennies, les scientifiques ont pensé que les supernovae de type Ia explosaient lorsqu’une étoile naine blanche atteignait une certaine limite de taille, appelée limite de Chandrasekhar, soit environ 1,4 fois la masse du Soleil.

Ce modèle est tombé en disgrâce ces dernières années, car de nombreuses supernovae se sont avérées moins massives que cela, et de nouvelles idées théoriques ont indiqué qu’il y a d’autres choses qui les font exploser. Les astronomes ne savaient pas si les étoiles se sont approchées de la limite de Chandrasekhar avant d’exploser.

Les auteurs de la nouvelle étude pensent que cette croissance à la limite ultime est exactement ce qui s’est passé avec SN 2012Z. « Les implications pour les supernovae de type Ia sont profondes », déclare McCully. « Nous avons découvert que les supernovas peuvent au moins atteindre la limite et exploser. Cependant, les explosions sont faibles, du moins parfois. Maintenant, nous devons comprendre ce qui fait qu’une supernova échoue et devient un type Iax, et ce qui fait un succès en tant que type Ia.

