Le cerveau humain et le cerveau de la pieuvre partagent une similitude surprenante

Bien qu’étant un animal invertébré, la pieuvre possède un système neurologique extrêmement complexe, aux capacités cognitives impressionnantes, présentant plusieurs similitudes, notamment avec les vertébrés. Cependant, les points communs peuvent être encore plus grands, et une étude indique que les cerveaux humain et poulpe partagent un gène commun.

Les « gènes sauteurs » sont des transposons capables de se copier et de s’introduire dans d’autres parties du génome. Les transposons ne sont pas toujours positifs, ils « envahissent » souvent des parties du génome où ils ne sont pas appelés, et peuvent même créer des mutations qui conduisent au cancer. Cependant, ils représentent également une partie importante de notre ADN, environ 45% de celui-ci, et restent presque toujours silencieux.

cerveau de poulpe

Une recherche publiée dans BMC Biology et coordonnée par l’International School of Advanced Studies (SISSA) montre que ces gènes sont présents à la fois dans le cerveau humain et dans le cerveau de deux espèces de pieuvres : la Octopus vulgaris, contreidéré la pieuvre commune, et le poulpe bimaculoïdeconnue sous le nom de pieuvre californienne.

L’étude montre également que de nombreux éléments communs sont issus de « gènes sauteurs » de la famille LINE (Longs éléments nucléaires intercalés en traduction). Au départ, on croyait que cette famille présente dans le génome humain n’était que des vestiges des générations passées et n’avait pas une grande importance.

Lire aussi

Cependant, ces dernières années, des preuves ont émergé que LINE peut être lié à des compétences cognitives importantes telles que la mémoire et l’apprentissage. « La découverte d’un élément de la famille LINE, actif dans le cerveau des deux espèces de poulpes, est très significative car elle renforce l’idée que ces éléments ont une fonction spécifique qui va au-delà du copier-coller », explique Remo Sanges, directeur de le laboratoire de génomique computationnelle au SISSA.

« J’ai littéralement sauté sur ma chaise quand, au microscope, j’ai vu un très fort signal d’activité de cet élément dans le lobe vertical, la structure du cerveau qui, chez la pieuvre, est au cœur de l’apprentissage et des capacités cognitives, tout comme l’hippocampe. chez l’homme », dit-il Giovanna Ponte de Stazione Zoologica Anton Dohrn, de Naples, qui a participé au projet.

« Le cerveau du poulpe est fonctionnellement analogue dans bon nombre de ses caractéristiques à celui des mammifères », ajoute Graziano Fiorito, directeur du Département de biologie et d’évolution des organismes marins à la Stazione Zoologica Anton Dohrn. « Pour cette raison aussi, l’élément LINE identifié représente un candidat très intéressant à étudier pour améliorer notre connaissance de l’évolution de l’intelligence. »

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !