La sonde de la NASA produit une carte presque complète de la distribution minérale de Mars

Les données transmises par Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA ont fourni aux scientifiques de l’agence une étude de la distribution minérale de Mars. Sur la base de ces informations, une carte multicolore de 5,6 gigapixels a été produite qui couvre déjà 86% de la surface de la planète.

Carte minérale de Mars produite par Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA, basée sur les données recueillies par l’instrument CRISM. Le carré jaune indique la région de Nili Fossae, où la sonde a découvert être une source de panaches de méthane. Crédit : NASA/JPL-Caltech/JHU-APL

D’après le site Physiquela carte révèle l’arrangement de dizaines de minéraux clés, permettant aux chercheurs de mieux comprendre le passé humide de Mars et de prioriser les régions de la planète qui devraient être étudiées plus en profondeur.

Les premières parties de cette carte ont été publiées par le Planetary Data System de la NASA et comportent 51 000 images, chacune représentant une « bande » de 540 km de long sur 10 km de large. Au cours des six prochains mois, d’autres lots seront publiés, complétant l’une des enquêtes les plus détaillées jamais réalisées sur la surface martienne.

Chacune de ces bandes représente une zone de 540 km de long sur 10 km de large à la surface de Mars. Image : NASA/JPL-Caltech/JHU-APL

Avec son instrument CRISM (acronyme de Spectromètre imageur de reconnaissance compact pour Mars), le MRO cartographie les minéraux de la planète rouge depuis 16 ans.

À l’aide de détecteurs qui voient les longueurs d’onde visibles et infrarouges, l’équipe du CRISM a produit de petites cartes minérales à haute résolution qui, ensemble, fournissent le plus grand enregistrement à ce jour de la formation de la croûte martienne et donnent des indices sur où et comment elle a été modifiée par l’eau.

Ces guides ont été cruciaux pour aider les scientifiques à comprendre comment les lacs, les cours d’eau et les eaux souterraines ont façonné la planète il y a des milliards d’années. La NASA a également utilisé les cartes CRISM pour sélectionner les sites d’atterrissage d’autres engins spatiaux, comme Jezero Crater, choisi pour l’atterrissage du rover Perseverance, accompagné de l’hélicoptère Ingenuity.

Pour acquérir ses données, le CRISM a utilisé deux spectromètres, dont l’un a été conçu avec trois cryorefroidisseurs. Ceux glacières servent à maintenir les températures basses en permettant à l’instrument de détecter plus clairement les longueurs d’onde plus longues de la lumière infrarouge réfléchie par la lumière du soleil.

La prochaine carte sera publiée dans un an, mais elle ne couvrira que les longueurs d’onde visibles car les cryoréfrigérateurs du CRISM ont perdu leur durée de vie. Cette enquête portera uniquement sur les minéraux ferrifères et sera le dernier travail du CRISM, car l’instrument sera mis en mode sans échec et, à l’avenir, désactivé.

« L’enquête du CRISM a été l’un des joyaux de la couronne du MRO », a déclaré Richard Zurek, scientifique du projet de mission au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA. « L’analyse basée sur ces cartes finales fournira de nouvelles informations sur l’histoire de Mars pour de nombreuses années à venir. »

