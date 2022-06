Hubble détecte des preuves de matériel dévorant les étoiles à partir de son propre système

Une étoile a été vue par le télescope spatial Hubble en train de dévorer du matériel de son propre système, dans un cas rare de cannibalisme stellaire. Selon les informations publiées, il s’agit d’une naine blanche qui absorbe des matériaux rocheux et gelés des parties les plus éloignées de la région qu’elle habite dans l’espace.

Selon Ted Johnson, chercheur principal d’une étude basée sur l’observation et étudiant diplômé à l’Université de Californie à Los Angeles, cette action suggère qu’il existe de bonnes quantités d’eau aux limites de plusieurs systèmes stellaires.

Le diagramme illustré montre le système planétaire où « G234-44 » est inséré : l’étoile naine blanche dévore les matériaux de la ceinture situés sur sa « frontière » (Image : NASA/ESA/Reproduction)

« Nous n’avons jamais vu l’un ou l’autre de ces deux objets accréter une naine blanche en même temps », a déclaré Johnson. « En étudiant ces naines blanches, nous espérons mieux comprendre les systèmes planétaires encore intacts. »

L’étoile, notée « G238-44« , est aujourd’hui ce que sera notre Soleil dans le futur : une étoile très similaire à la nôtre, mais plus âgée et qui a déjà brûlé tout son hydrogène (le carburant des étoiles), écaillant ses couches externes jusqu’à ce qu’il en reste une. repos de taille réduite. En pratique, c’est la même taille que la Terre, mais beaucoup plus massive.

Située à 86 années-lumière de notre position, l’étoile a été vue en train de dévorer des matériaux provenant d’une région très similaire à notre ceinture de Kuiper. Comme la zone a une présence d’eau très dense, la prémisse suggère que cette configuration est courante dans d’autres systèmes avec des planètes formées en elle.

« La vie telle que nous la connaissons exige [a presença de] une planète rocheuse recouverte d’une variété d’éléments tels que le carbone, l’azote et l’oxygène », a déclaré Benjamin Zuckerman, professeur émérite à l’UCLA et co-auteur de la recherche. « Les abondances d’éléments que nous voyons dans cette naine blanche semblent provenir à la fois d’un corps rocheux et d’un corps plus riche et plus volatil – le premier exemple que nous avons trouvé parmi plusieurs études sur les naines blanches. »

Les détails de la recherche ont été publiés sur la page officielle de Hubble, maintenue par la NASA.

