Des fossiles de « vampires marins » révèlent la curiosité de ces créatures du Jurassique

Ils ont été examinés pour la première fois en 2002, lorsque les scientifiques ont déterminé que les animaux appartenaient à une espèce jusque-là inconnue, selon un rapport publié dans la revue Annales de paléontologie.

Dans cet article, les chercheurs ont décrit une minuscule créature avec huit tentacules et des appendices épineux appelés cirres. A cette époque, il était clair que chaque bras avait une rangée flanquée de cirres de chaque côté. Mais la structure exacte de ces caractéristiques était difficile à discerner et l’anatomie interne de V. rhodanica est restée mystérieuse pendant près de 20 ans.

Grâce à la nouvelle étude, les analyses aux rayons X ont permis à l’équipe de reconstruire les ventouses du céphalopode à haute résolution, de manière à pouvoir les disséquer virtuellement et découvrir les similitudes et les différences entre ces créatures et les calmars modernes.

Ces reconstitutions 3D montrent les bras de la créature. Il est possible de remarquer qu’une paire de bras est plus longue. La structure jaune en surbrillance est la ventouse utilisée pour contenir les proies. Crédit : Rapports scientifiques

Bien que leurs formes se ressemblent, les ventouses des anciens vampires marins étaient plus grandes, plus nombreuses et plus rapprochées. Les scientifiques ont également trouvé une configuration légèrement différente de ventouses et de cirrus sur deux des bras de la créature, légèrement plus grandes que ses six autres bras.

Sur la base de cette combinaison de caractéristiques et du corps étroit et musclé de V. rhodanica, les auteurs de l’étude ont émis l’hypothèse que l’animal chassait probablement des proies en pleine mer et utilisait ses grands bras spécialisés pour capturer et manipuler ses victimes.

« Il semble raisonnable de dire que cet animal était un prédateur », a déclaré Christopher Whalen, chercheur postdoctoral à la National Paleontological Science Foundation, à l’Université de Yale et à l’American Museum of Natural History aux États-Unis, qui n’a pas participé à l’étude. .

Cela différencie le céphalopode jurassique du calmar actuel, car les animaux modernes ne chassent pas et se nourrissent plutôt de petits organismes et de morceaux de matière organique qui descendent dans les profondeurs marines.

Selon Whalen, cette différence peut indiquer deux choses : soit les animaux anciens n’étaient pas des parents proches des calmars, mais des poulpes (qui ont les mêmes caractéristiques) soit ces ventouses ont été éliminées tout au long de l’évolution de l’espèce.

