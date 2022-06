Cannibalisme : un serpent en dévore un autre dans une vidéo postée sur Facebook

La nature regorge de cas de cannibalisme et la vidéo ci-dessous n’est pas différente : publiée sur Facebook par l’ONG Division des ressources fauniquesmais enregistré par l’internaute Tom Slagle, 82 ans, le matériel montre un serpent plus petit, mais avec un appétit qui honnêtement ne lui va pas, au moment où il dévore un autre serpent – en commençant par la tête et sans la moindre parcimonie gastronomique.

Slagle a déclaré qu’il était surpris de voir les deux serpents se débattre, alors qu’il les voyait alors qu’il allait chercher des lettres dans sa boîte aux lettres, mais n’a commencé à enregistrer que lorsque le plus petit reptile avalait déjà son adversaire le plus opulent. La vidéo peut être vue ci-dessous et, bien que les scènes ne soient pas si fortes, voici l’avertissement de déclenchement pour certains utilisateurs :

Biologiquement parlant, les serpents de la vidéo ci-dessus sont les Lampropeltis getula (le plus petit) et le Crotalus horridus (plus grande). Vous les reconnaîtrez peut-être par les noms moins scientifiques de « serpent royal » (à ne pas confondre avec « serpent royal ») et « serpent à sonnettes en bois ».

On parle ici assez ouvertement de « petit serpent dévore le grand serpent » : étant donné que, dans l’acte d’enregistrement, la tête et une partie du corps du crotale sont déjà avalées, il est difficile de jauger correctement la taille des deux participants à ce « combat des combats ». selon diversité animalele cobra royal atteint en moyenne un peu plus d’un mètre (m), tandis que le crotale des bois mesure entre 90 centimètres (cm) et un mètre et demi.

Cependant, la capacité d’un serpent à en dévorer un autre n’a généralement rien à voir avec sa taille corporelle : ce type de reptile est connu pour avoir une mâchoire extrêmement flexible, ce qui permet à presque toutes les espèces de manger des animaux plus gros qu’elle.

Dans le cas du cannibalisme dans l’espèce, cependant, c’est quelque chose de plus rare à voir, car normalement l’avantage d’un combat va au plus gros animal. Mais la rencontre inamicale entre deux animaux de cette espèce est assez courante et, dans la plupart des cas, l’un d’eux ne s’en sortira pas vivant.

