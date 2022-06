La vente de poussière de lune d’Apollo 11 mangée par des cafards est suspendue par la NASA

Pouvez-vous imaginer avoir un objet venant directement de la Lune ? C’est le rêve de nombreux passionnés d’espace et en y réfléchissant, une entreprise a mis en vente des échantillons qu’elle a obtenus de la NASA. Tout semble correct sauf un détail : la poussière de lune offerte a été mangée par les cafards.

L’affaire est devenue virale car les échantillons ont été apportés par les premiers astronautes à marcher sur le satellite, directement depuis la mission Apollo 11 et ont été prélevés dans l’estomac de cafards (?). Quoi qu’il en soit, la NASA est intervenue et a demandé à RR Auction de suspendre la vente de l’objet au motif qu’elle est propriétaire du matériel.

L’article « Apollo 11 Lunar Soil Experiment (Cockroaches, Slides, and Post-Destructive Testing Specimen) » devait être mis aux enchères jeudi dernier (23) lorsque la société a été informée par la NASA. « La NASA affirme la propriété légale des matériaux constituant l’expérience Apollo 11 sur la poussière lunaire…

objet curieux

Mais vous vous demandez peut-être comment RR Auction a-t-il obtenu ces échantillons ? La poussière de lune a fait l’objet de recherches par la regrettée Marion Brooks, qui a analysé les effets physiologiques de la matière lunaire sur les cafards. Les animaux ont été nourris de poussière de lune peu de temps après l’atterrissage d’Apollo 11 sur Terre, et après qu’il a été confirmé qu’aucun problème ne s’était produit avec les insectes, les astronautes ont été libérés de la quarantaine et Brooks a reçu les échantillons.

Ainsi, alors que les chercheurs du monde entier attendaient de recevoir des échantillons lunaires vierges pour étude, Marion Brooks, entomologiste à l’Université de St. Paul, a décidé de se consacrer à l’analyse du matériel contenu dans huit cafards conservés, ou « cafards conservés », comme elle l’appelait.

Brooks a travaillé avec deux groupes de cafards. L’un était composé d’insectes nourris avec un régime mixte composé à la fois de régolithe lunaire cru et de nourriture ordinaire. L’autre, par ceux qui n’ont ingéré que la terre de Lune stérilisée.

« Je n’ai trouvé aucune preuve d’agents infectieux », a-t-elle déclaré aux médias à l’époque, ajoutant qu’il n’y avait également aucun signe indiquant que le sol lunaire était toxique ou dangereux pour les cafards.

La scientifique a pris sa retraite en 1986, mais quelque temps auparavant, elle a emporté en souvenir ce qui restait de son travail lunaire : l’une des diapositives d’analyse microscopique des tissus, une coupure de journal décrivant ses études, une carte postale du Manned Space Center. Johnson Space Center), une réplique de la plaque Apollo 11 laissée sur la Lune, une enveloppe commémorative et, bien sûr, trois des cafards Blatella germanica analysés et une partie de leur contenu stomacal.

Elle a ensuite disposé le tout sur une toile encadrée et accrochée au mur de sa maison, où elle est décédée en 2007, à l’âge de 89 ans. Trois ans plus tard, sa collection a été vendue aux enchères par l’ancienne Galeria Regency-Superior pour 10 000 $ US (ce qui serait actuellement d’environ 47 000 R $). Une partie a été revendue à RR Auction.