Mars: le rover Curiosity découvre des traces de cours d’eau qui se sont asséchés il y a des millions d’années

Sur le point d’achever 10 ans d’expédition sur Mars, le rover Curiosity poursuit son intense travail de recherche sur la planète rouge, dans le cadre de la mission Laboratoire scientifique de Marsexploité par la NASA.

Le rover Curiosity de la NASA a capturé des preuves de couches qui se sont accumulées comme du sable soufflé par le vent au fil des ans, montrant que des cours d’eau qui existaient autrefois là-bas depuis des millions d’années se sont asséchés, laissant place à une formation rocheuse résistante à l’érosion. Cette image a été capturée à l’aide de Mastcam le 19 mai 2022, le 3 478e jour martien (soleil) de la mission. Crédits : NASA/JPL-Caltech/MSSS

Selon un communiqué publié par l’agence mercredi (22), depuis l’année dernière, le véhicule d’exploration traverse une zone de transition entre une région riche en argile et une autre dominée par le sulfate.

Des images impressionnantes capturées par Curiosity sur son chemin à travers le soi-disant cratère Gale montrent le paysage examiné par le rover et révèlent des preuves d’un climat qui est devenu de plus en plus sec au cours des milliards d’années d’évolution de la planète.