Découverte dans les Caraïbes, la plus grande bactérie du monde est visible à l’œil nu

Toutes les bactéries ne sont pas nocives pour notre santé, et T. magnifica semble faire partie d’un groupe non menaçant, vivant en équilibre dans l’environnement qu’il habite.

Selon l’étude, cette bactérie géante est classée sulfureuse, ce qui indique qu’elle utilise du soufre, un élément chimique abondant dans ces eaux, pour vivre et se multiplier.

En tant qu’êtres unicellulaires (c’est-à-dire composés d’une seule cellule), les bactéries ont le matériel génétique dispersé à l’intérieur d’elles, tandis que dans les organismes plus complexes, l’ADN est stocké à l’intérieur du noyau cellulaire.

Une vue plus rapprochée montre les détails de l’organisme. Image : Laboratoire national Lawrence de Berkeley

Selon Sylvia, T. magnifica semble être au milieu de la route. Ses plus de 11 000 gènes, trois fois le code génétique des autres bactéries, sont encapsulés dans des structures membraneuses.

« Cette organisation génétique différenciée est quelque chose de très intéressant et remarquable, car elle semble être dans la transition entre les êtres procaryotes, comme d’autres bactéries, et les êtres eucaryotes, qui sont plus complexes », a déclaré le biologiste.

Cette configuration différente, selon les auteurs de l’étude, représente une innovation caractéristique des cellules plus complexes. « Il est possible que cette organisation spatiale unique indique un gain de complexité qui aurait permis à T. magnifica de surmonter les limitations de taille et de volume généralement associées aux bactéries. »

Ils disent qu’on ne sait pas encore pourquoi cette nouvelle espèce est devenue si grande par rapport aux autres. « Pourquoi ces organismes doivent-ils être si longs est une autre question intrigante et stimulante », a déclaré la microbiologiste Petra Anne Levin de l’Université de Washington à St. Louis, USA, qui signe une brève analyse de la découverte, également publiée dans la science.

« Une autre question plus philosophique est de savoir si T. magnifica représente la limite supérieure de la taille d’une bactérie », a ajouté le scientifique. « Cela semble peu probable, mais comme l’étude elle-même l’illustre, les bactéries sont infiniment adaptables et étonnantes, et ne doivent jamais être sous-estimées. »

