Les scientifiques créent une carte détaillée de l’astéroïde riche en métaux qui sera la cible de la mission ; Voir

La mission Psyche de la NASA devrait atterrir sur un astéroïde (du même nom que la mission) pour confirmer la théorie selon laquelle l’objet spatial de 225 kilomètres de large est le noyau exposé d’une protoplanète. Pour aider à atteindre l’objectif, les scientifiques ont créé une carte détaillée de l’astéroïde cible de la mission.

Psyché est riche en métaux et l’un des buts de la carte était justement d’identifier certaines de ses propriétés. La recherche a été menée par des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et a bénéficié de la participation de chercheurs de l’observatoire ALMA, dans le désert d’Atacama, au Chili.

Grâce au réseau du célèbre observatoire, il a été possible de mesurer la lumière émise par l’astéroïde, permettant de mesurer la température et certaines propriétés électriques de l’astro. Les données ont été comparées à des émissions simulées afin d’identifier les métaux et les silicates.

« Les cartes révèlent de vastes régions riches en métaux balayant la surface de l’astéroïde, ainsi qu’une grande dépression qui semble avoir une texture de surface différente entre l’intérieur et son bord ; cette différence peut refléter un cratère rempli de sable plus fin et bordé de matériaux plus rocheux », indique le communiqué de l’institut.

« La surface de Psyché est très hétérogène », explique l’auteur principal Saverio Cambioni. « C’est une surface évoluée, et ces cartes confirment que les astéroïdes riches en métaux sont des mondes intéressants et énigmatiques. C’est une raison de plus d’espérer que la mission Psyché se rendra sur l’astéroïde. » Sur l’astéroïde a été trouvé un grand groupe de minéraux constitués de silicium et d’oxygène mélangés à d’autres éléments.

Mission psyché

Psyché est une mission inédite qui orbitera autour d’un astéroïde appelé 16 Psyché (16 Psyché), l’un des premiers à être connu. Il a été découvert par l’astronome italien Annibale de Gasparis en 1852. Nommé d’après la déesse de l’âme dans la mythologie grecque, c’est le plus grand astéroïde de type M jamais découvert.

Le voyage du vaisseau spatial vers sa cible prendra trois ans et demi. Une fois sa mise en service terminée, le vaisseau mesurera 24,76 mètres de long sur 7,34 mètres de large, soit environ la taille d’un court de tennis. Il sera alimenté par deux panneaux solaires et utilisera divers instruments, dont des caméras et des spectromètres, pour déterminer la topographie, la structure interne et le champ gravitationnel de 16 Psyché, ainsi que son âge.

Lire aussi

Il testera également un système de communication laser expérimental appelé DSOC (Deep Space Optical Communications) pour communiquer avec la Terre. Il utilise des photons (lumière) pour communiquer au lieu des ondes radio normales et promet des performances 10 à 100 fois supérieures à celles des systèmes radio actuels, sans augmentation significative de la masse, du volume ou de la consommation d’énergie de l’équipement.

Psyche est une mission sœur de Lucy, une mission lancée en novembre qui étudiera plusieurs des astéroïdes troyens de Jupiter. Malgré un problème avec l’un de ses panneaux solaires, le vaisseau spatial se dirige actuellement comme prévu vers sa cible, pour une mission qui devrait durer 12 ans.

Les astéroïdes que Lucy va explorer sont appelés « fossiles » de la formation des planètes par la NASA, et ils pourraient nous donner des indices sur les origines du système solaire. La raison en est qu’ils auraient été capturés dans leurs orbites actuelles au début de la formation du système solaire.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !