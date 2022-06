La NASA déclare que le test de la mission Artemis 1 est un succès et se prépare pour le lancement officiel

« La NASA a examiné les données des essais et a déterminé que la campagne de tests est terminée. » C’est avec cette déclaration que l’agence spatiale américaine a déclaré que le dernier « wet test » de la mission Artemis 1 était un succès.

Bien que non sans difficultés, le test le plus récent a vu la NASA effectuer la fourniture de fusées SLS (Système de lancement spatial) et la capsule Orion, ainsi que plusieurs simulations de compte à rebours, lors d’une évaluation qui a duré environ 50 heures, lundi dernier (20).

Lire aussi

La fusée SLS est le véhicule phare du projet Artemis, que la NASA teste depuis deux mois pour assurer le retour de l’homme sur la Lune (Image : NASA/MSFC/Disclosure)

Selon l’agence, bien que présentant quelques imprévus, le test de la mission Artemis 1 a été jugé suffisant pour convaincre les responsables de la Nasa que tout devait maintenant s’orienter vers le lancement officiel. En d’autres termes : aucun autre test majoritaire ne sera effectué avant le lancement.

« L’agence renverra le SLS et Orion au VAB à Kennedy la semaine prochaine pour préparer la fusée et le vaisseau spatial pour le lancement, ainsi que pour réparer une fuite détectée lors du dernier essai », indique le communiqué, faisant référence au « Vehicle Assembly Building » et le Centre spatial Kennedy.

La mission Artemis 1 est la première du programme Artemis, qui vise à ramener l’homme sur la Lune au cours de cette décennie, afin d’établir une présence humaine sur le satellite naturel de la Terre. La première mission, cependant, sera sans pilote et ne servira qu’à tester la faisabilité de la trajectoire du programme dans un scénario réel.

Voir un test d’Artemis 1 déclaré réussi devrait être un soulagement pour la NASA : l’ensemble fusée et capsule a quitté le VAB en avril, et après avoir été placé verticalement sur la rampe de lancement, au moins trois tentatives de test ont entraîné des problèmes et des annulations – dont la première, une fuite d’hydrogène critique.

L’agence devrait donner plus de détails sur le retour de l’ensemble, les réparations et les plans de lancement lors d’une conférence de presse prévue vendredi prochain (24), à midi (heure de Brasilia). La NASA estime que le SLS et Orion devraient quitter le VAB et retourner sur la rampe de lancement d’ici la fin du mois d’août.

Enfin, le lancement officiel d’Artemis 1 est prévu fin 2022, toujours sans date précise.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !