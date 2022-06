Les mégalodons étaient des « prédateurs du plus haut niveau » et ont tué même d’autres prédateurs, selon une étude

Le mégalodon était l’un des plus grands – sinon le plus grand – prédateurs de son époque, lorsque ce requin primordial de la taille de deux bus vivait, quelque 3 millions d’années ou plus.

Au risque de répéter une évidence, une nouvelle étude, menée par l’université de Princeton, a réaffirmé cette impression grâce à une méthode assez ingénieuse : l’analyse chimique des dents de divers animaux marins prédateurs. La conclusion est que, s’il était vivant aujourd’hui, le mégalodon « changerait certainement la relation que l’homme entretient avec la mer ».

Selon les experts, la technique appliquée mesurait les niveaux d’une forme spécifique d’hydrogène – appelée « hydrogène-15 » – chez les poissons aux dents saillantes, comme les requins. Selon la science, plus un animal possède d’hydrogène-15, mieux il sera positionné dans le « classement » de la chaîne alimentaire (ou « niveau trophique », dans le terme technique).

Et le mégalodon, comme d’autres requins de l’époque, avait beaucoup d’hydrogène dans les dents : environ 20 000 prédateurs marins – dont 5 000 requins – ont été analysés. Lorsque l’évaluation de la dent elle-même n’était pas possible, les archives historiques méritaient d’être consultées. Et le taux élevé d’hydrogène-15 dans les dents du mégalodon a contribué à son gigantisme (15 et 18 mètres de long et entre 35 et 50 tonnes en moyenne).

Un animal de cette taille chevauche des animaux plus petits, ce qui les fait manger plus, ce qui augmente leur capacité de prédation et… vous comprenez déjà où cela mène. « Les requins comme le mégalodon étaient distribués dans le monde entier, contribuant à l’ancienne chaîne alimentaire océanique d’une manière qui aurait pu être de plus en plus longue que n’importe quelle chaîne moderne », a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr. Emma Cast.

L’expert a fait l’éloge de la technique utilisée, notant qu’elle peut nous donner une compréhension panoramique plus détaillée de la vie des animaux anciens en général : « J’aimerais trouver un musée ou un autre type d’archives avec cette « photographie » d’un écosystème – une collection de différents types de fossiles d’un moment ou d’un lieu particulier, des foramina et des os des oreilles des petits poissons aux dents du plus grand requin », a-t-elle déclaré. « Avec cela, nous pourrions faire la même analyse isotopique de l’hydrogène et recréer toute l’histoire d’un ancien écosystème. »

L’étude a été publiée par la revue scientifique Avancées scientifiques.

