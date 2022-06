Une séquence photo montre une étoile de mer dévorant un cadavre d’otarie

David Slater est un photographe américain spécialisé dans la capture d’animaux sauvages. Il a capturé une photo incroyable d’un cadavre d’otarie dévoré par des dizaines d’étoiles de mer. L’une des photos de la séquence lui a valu la première place dans la catégorie Vie aquatique lors d’un concours organisé par l’Académie des sciences de Californie.

D’après le site Sciences en direct, la scène a été capturée dans les eaux peu profondes de la baie de Monterey, une crique de l’océan Pacifique au large de la côte centrale de la Californie. Sur le profil Instagram officiel de Slater, parmi plusieurs autres images époustouflantes, se trouvent les cinq photos qui montrent l’étoile de mer se régalant du festin massif.

Pendant quatre jours, le photographe David Slater s’est aventuré au fond de l’océan pour compléter la séquence ci-dessus. Les cinq premières photos montrent l’étoile de mer se nourrissant du cadavre de l’otarie. Dans le dernier, il ne reste même plus une miette de repas. L’image choisie par lui pour participer au concours était la troisième de la première colonne. Crédits : David Slater

Les experts soulignent que l’animal mort et ses compagnons nageant à l’arrière-plan pourraient être des otaries de Californie (Zalophus californianus) ou des otaries de Steller (Eumetopias jubatus), en fonction des aires géographiques des deux espèces.

Les étoiles de mer sont toutes des étoiles de chauve-souris (Patiria miniata), qui se déclinent dans une large gamme de couleurs, avec les nuances les plus courantes de rouge, violet, orange, jaune, marron et vert. En ingérant les restes de l’otarie, ils jouent un rôle clé dans cet écosystème, transformant l’animal au sommet de la chaîne alimentaire en énergie et en nutriments pour le bas.

« Je savais que cette image était spéciale lorsque je l’ai publiée pour la première fois, mais les mots ne peuvent même pas décrire ce que je ressens en prenant la première place dans un concours aussi prestigieux », a déclaré Slater. « La beauté et l’aventure peuvent être trouvées dans des endroits inattendus », a-t-il ajouté.

On ne sait pas si cette otarie est morte de causes naturelles ou de facteurs anthropiques, comme une collision avec un bateau, l’ingestion de plastique ou l’enchevêtrement dans du matériel de pêche.

Selon le Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI), les étoiles de chauve-souris peuvent atteindre 20 cm de diamètre et portent le nom de la membrane qui se développe entre leurs bras, qui ressemble aux ailes d’un mammifère volant. En règle générale, ces animaux ont cinq bras, mais ils peuvent en avoir jusqu’à neuf.

Ils ont des « taches oculaires » détectant la lumière au bout de chaque bras et des cellules olfactives sous leurs membres, ce qui leur permet de « flairer » les produits chimiques laissés par de petits invertébrés ou des cadavres dans l’eau. Lorsqu’elles identifient un aliment, les étoiles de chauve-souris laissent tomber l’un de leurs deux estomacs par la bouche et libèrent des enzymes digestives pour décomposer le repas avant de le manger.

Ils ont également de petits vers symbiotiques qui vivent dans les rainures sous leur corps et se nourrissent des restes laissés par leurs hôtes. Une seule étoile de chauve-souris peut contenir jusqu’à 20 de ces parasites, ce qui indique qu’il pourrait y avoir plus de 100 vers qui se nourrissent des miettes de cette otarie.

