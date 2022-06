Le festival de Yulin en Chine a commencé : jusqu’à 10 000 chiens seront abattus en quelques jours

Des milliers de chiens seront encore abattus cette année lors du Festival de Yulin en Chine. La prise de conscience augmente, mais le sang continue de souiller les rues.

Comme chaque année, également en 2022, coïncidant avec le solstice d’été, l’une des coutumes les plus cruelles liées à l’exploitation des animaux a commencé, le Yulin Festival en Chine (ou Lychee and Dog Meat Festival), au cours duquel des milliers de chiens sont maltraités. brutalement tué. Enfermés dans des cages étriquées et surpeuplées, battus à coups de bâton et abattus, bouillis, écorchés et sautés encore vivants, sous les yeux terrifiés de leurs camarades attendant leur tour. Ce ne sont là que quelques-unes des horreurs consommées dans cet événement qui, bien que réduit par rapport aux années passées, continue à exsuder du sang, des lamentations de douleur atroce et de mort. Même au mépris des lois en vigueur, que des commerçants peu scrupuleux continuent de contourner pour augmenter leurs profits.

Autant dire qu’environ 400 chiens de races différentes viennent d’être secourus par la police de cette terrible fin, suite à un signalement providentiel de militants des droits des animaux. Les animaux étaient gardés dans des conditions inhumaines à l’intérieur d’un camion, entassés les uns sur les autres dans de minuscules cages. Beaucoup étaient dans un état de santé précaire. Les autorités, qui surveillent aujourd’hui de beaucoup plus près le festival, sont intervenues en raison du risque épidémiologique potentiel ; les chiens ont été kidnappés et placés en quarantaine. Cette dernière est une étape obligatoire pour tous les spécimens qui finissent abattus malgré eux, mais de nombreux commerçants ne la respectent pas. Les propriétaires du camion ont renoncé à la « propriété » des animaux, qui seront donnés à l’adoption ou rendus aux propriétaires. Les militants pensent qu’il s’agit de chiens de garde ou de compagnie enlevés dans des entreprises et des domiciles privés. C’est en fait une pratique consolidée pour les criminels qui revendent des chiens destinés à cela et à d’autres manifestations liées à la consommation de viande.

En fait, le festival Yulin ne représente que la pointe de l’iceberg du commerce de la viande de chien en Chine et en Asie. Si lors du tristement célèbre festival de la région autonome Zhuang du Guangxi, entre 5 et 10 000 animaux sont tués (nombres des dernières éditions réduits), l’estimation est d’environ 30 millions de chiens abattus chaque année dans divers pays d’Asie, dont la Chine, le Laos, le Vietnam , Cambodge et autres. Rien qu’en Chine, plus de 10 millions de spécimens ont été tués, avec un pic de consommation en été. Mais cette « tradition culinaire » est de plus en plus contraire aux Chinois eux-mêmes, perpétuée par des groupes peu scrupuleux qui ne pensent qu’à se remplir les poches. En 2020, le ministère chinois de l’Agriculture et des Affaires rurales a déclaré que les chiens ne sont pas du « bétail » destiné à la consommation humaine, mais plutôt des animaux de compagnie. Plusieurs villes chinoises telles que les métropoles de Shenzen et Zhuhai ont introduit une interdiction de la consommation de viande de chien et de chat, d’ailleurs dans diverses enquêtes l’écrasante majorité des citoyens déclarent ne pas manger ces animaux. « La consommation de viande de chien est axée sur l’offre, sur les commerçants et non sur les consommateurs. L’abattage de chiens à Yulin est de nature commerciale et non culturelle », a déclaré au Guardian Peter Li de Humane Society International, une association engagée à la pointe de la protection des droits des personnes et des animaux.

Bien qu’une baisse d’intérêt pour ces fêtes macabres ait commencé spontanément il y a quelques années, un coup dur a été porté avec la pandémie de COVID-19, qui a entraîné des fermetures et des restrictions sévères pour les soi-disant marchés humides, les marchés humides où les animaux (domestiques et sauvages) sont rassemblés vivants, abattus et livrés aux clients. C’est précisément par l’échange de fluides corporels et l’exposition à des animaux infectés que se déclenche le débordement (le saut d’espèces de l’animal à l’homme) des virus responsables des zoonoses. Ce n’est pas un hasard si la pandémie de COVID-19 aurait commencé sur l’un de ces marchés humides chinois. La prise de conscience accrue des populations a conduit à une nouvelle baisse de la consommation de viande transformée dans des contextes similaires. De plus, comme l’a déclaré l’activiste Davide Acito à Netcost-security.fr, le coût de la viande de chien entrave également la consommation, qui est passée d’environ 4 à 7 euros le kilo. Mais les cliniques vétérinaires se sont également multipliées, signe d’un changement de mentalité effectif en cours dans la population chinoise.

Malgré ces avancées et l’engagement de militants du monde entier, qui chaque année sauvent la vie de nombreux chiens destinés à l’abattoir, le festival de Yulin reste une dure réalité et de nombreuses associations internationales se battent pour sa fermeture définitive. Leur initiative est également soutenue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) qui, dans une déclaration commune l’année dernière, ont mis un terme à la vente d’animaux vivants – en particulier mammifères – dans les marchés humides est demandé. Par ailleurs, la condamnation des militants ne s’arrête pas seulement aux horreurs consommées en Asie, mais est globale : du massacre des cétacés aux îles Féroé au festival Gadhimai au Népal, en via l’élevage intensif de l’élevage, où les droits et les animaux dignes sont souvent écrasés au nom du profit. Bien que les images soient douloureuses et effrayantes, montrer la souffrance des animaux est important pour sensibiliser et mettre fin à ces atrocités. Partout. Il ne faut pas s’indigner seulement pour les chiens, mais pour toutes les espèces exploitées par l’homme.