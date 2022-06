Attention : le cycle solaire fait chuter les satellites de l’orbite terrestre

Les satellites qui sont en orbite terrestre sont, en quelque sorte, progressivement, en train de tomber sur notre planète. Cette force de traînée les fait ralentir progressivement jusqu’à ce qu’ils tombent au sol (et sont anéantis lorsqu’ils brûlent lors de la rentrée). Cependant, ce processus semble s’accélérer, de manière très intense, grâce au nouveau cycle solaire.

Chaque fois que les pôles magnétiques du soleil s’inversent, un nouveau cycle solaire commence. Ce processus se produit environ tous les 11 ans et est étroitement surveillé par les agences spatiales car il peut déterminer la durabilité des technologies envoyées dans l’espace et même la santé des astronautes.

Le cycle actuel a commencé en décembre 2019, et avant cela nous étions dans une période assez calme, car le cycle précédent était considéré comme calme, avec une faible quantité de vent solaire expulsé de l’étoile au centre de notre système. Cependant, le cycle actuel est considéré comme plus intense et depuis octobre de l’année dernière, le soleil expulse plus de vent et génère plus fréquemment des taches solaires et des éruptions solaires.

Ce processus coïncide avec l’augmentation de la « vitesse de chute » des satellites. L’Agence spatiale européenne (ESA) a réussi à enregistrer ce puits avec des satellites mesurant le champ magnétique terrestre, qui a commencé à chuter à une vitesse jusqu’à 10 fois plus rapide qu’auparavant. Cela pourrait n’être que le début d’une décennie mouvementée pour les structures en orbite autour de notre planète.

Anja Stromme, directrice de la mission Swarm de l’ESA, a expliqué à Space.com ce qui a été enregistré. « Au cours des cinq, six dernières années, les satellites ont coulé environ deux kilomètres et demi par an. Mais depuis décembre de l’année dernière, ils plongent pratiquement. Le taux de naufrage entre décembre et avril était de 20 kilomètres par an.

La relation entre le vent solaire et l’atmosphère terrestre est encore à l’étude. Ce que nous savons aujourd’hui, c’est que cette interaction provoque le déplacement d’air plus dense vers des altitudes plus élevées, un processus qui provoque plus de traînée pour les satellites qui se trouvent sur notre orbite. « C’est presque comme courir avec le vent contre vous. C’est plus dur, c’est de la traînée – donc ça ralentit les satellites, et quand ils ralentissent, ils coulent », a expliqué Stromme.

L’expert explique également que tous les satellites à une altitude de 400 kilomètres doivent avoir des problèmes. Cela inclut également la Station spatiale internationale (ISS), qui devra manœuvrer plus fréquemment pour rester en position.

Ces dernières années, de nombreux petits satellites ont été lancés en orbite, et ils doivent également avoir des problèmes avec ce processus. « Beaucoup d’entre eux [novos satélites] ils n’ont pas de systèmes de propulsion. Ils n’ont aucun moyen de se lever. Cela signifie essentiellement qu’ils auront une durée de vie plus courte en orbite. Ils rentreront plus tôt que pendant le minimum solaire (cycle moins intense).

