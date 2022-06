Comment observer le rare « alignement » des planètes du système solaire qui se produit ce mois-ci

Comme indiqué plus tôt ce mois-ci par Apparence numérique toutes les planètes du système solaire visibles ici à l’œil nu depuis la Terre (Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne) apparaissent dans le ciel en même temps depuis le 3.

Image du ciel à l’aube du 24 juin 2022, lorsque toutes les planètes visibles à l’œil nu apparaîtront en même temps dans le ciel, avec la Lune entre Mars et Jupiter. Image : Stellarium

Bien qu’ils apparaissent dans une rangée, les corps ne seront pas si proches les uns des autres pour caractériser une conjonction planétaire. Selon Marcelo Zurita, chroniqueur pour Apparence numérique président de l’Associação Paraibana de Astronomia (APA) et directeur technique du Réseau brésilien d’observation des météores (Bramon), ils apparaissent « alignés » dans le ciel car ils orbitent autour du Soleil dans le même plan que l’écliptique, une ligne imaginaire qui définit la trajectoire apparente que parcourt la Terre autour de notre étoile.

« Le fait qu’ils soient tous du même côté du système solaire permet de les observer en même temps », a expliqué Zurita. Quoi qu’il en soit, c’est un spectacle spectaculaire et très rare. D’après le site espace.comla dernière fois qu’une telle configuration a pu être observée remonte à 18 ans, en mars 2004. Et la prochaine opportunité, seulement en 2040.

Selon le National géographique, les observateurs de l’hémisphère sud et près des tropiques auront les meilleures vues. Il est recommandé de rechercher une vue dégagée sur l’horizon oriental entre une demi-heure et une heure avant le lever du soleil dans votre région.

Pour identifier les planètes, les téléspectateurs peuvent se guider autour de la Lune. Vendredi, il sera proche d’Uranus et apparaîtra exactement à mi-chemin entre Mars et Vénus, avec qui il aura une rencontre rapprochée dimanche. Lundi (27), notre satellite naturel sera positionné à proximité de Mercure.

Même s’il est possible de voir à l’œil nu, le spectacle est encore plus intéressant s’il est observé avec des jumelles et des télescopes. En regardant Jupiter, par exemple, l’observateur pourra voir les quatre plus grandes lunes autour de la planète. De petits télescopes vous permettront d’observer les bandes nuageuses de Jupiter et même les fameux anneaux de Saturne.

