Parce qu’une piqûre d’abeille peut être mortelle

Chez les individus sensibles, le venin d’insectes hyménoptères tels que les abeilles, les guêpes et les frelons peut provoquer un choc anaphylactique potentiellement mortel. Que savons-nous.

Ces derniers jours, quelques décès liés aux piqûres d’hyménoptères ont été enregistrés, un ordre d’insectes comprenant des abeilles, des guêpes, des frelons, des bourdons et même les fourmis les plus « inoffensives ». Parmi les cas qui ont sauté aux honneurs de l’actualité nationale figurent celui de l’agriculteur sarde de 32 ans Marco Deiana, qui a réussi à appeler sa petite amie avant de s’effondrer au sol ; celle d’une femme de 63 ans de Vigevano, qui n’a pas eu le temps d’injecter le médicament salvateur (la seringue prête a été retrouvée à côté de son corps) ; et celle d’un Milanais de 60 ans décédé dans le Parco delle Cave. Tous trois avaient été piqués peu de temps auparavant par une abeille ou une guêpe. La mort d’un apiculteur d’Urbino, retrouvé affalé à côté d’une de ses ruches renversées, a plutôt été déterminée par des causes naturelles, même si au départ on a pensé à une attaque d’abeilles avec un choc anaphylactique conséquent. On estime qu’en Italie jusqu’à 20 personnes meurent chaque année à la suite de la piqûre d’insectes hyménoptères, sur une moyenne d’environ 5 millions de piqûres. Il s’agit donc d’un pourcentage extrêmement faible, mais le risque pour les personnes sensibles n’est absolument pas à sous-estimer, compte tenu de la propagation des hyménoptères. C’est pourquoi une piqûre d’abeille, de guêpe ou de frelon peut être mortelle.

Qu’est-ce qu’un choc anaphylactique

Chez les sujets allergiques, le venin d’insectes hyménoptères peut déclencher un choc anaphylactique ou anaphylaxie. Comme l’expliquent les manuels MSD à l’intention des professionnels de la santé faisant autorité, les réactions anaphylactiques sont des « réactions allergiques soudaines, généralisées, potentiellement graves et potentiellement mortelles ». Ils ne se manifestent normalement pas lors de la première exposition à l’allergène, en l’occurrence le venin des insectes hyménoptères, mais lors d’une exposition ultérieure. En effet, après la première piqûre, l’organisme apprend à reconnaître « l’ennemi » et à produire les anticorps pour le combattre ; à la deuxième exposition ou aux suivantes, en raison de la sensibilité excessive du sujet, la réaction immunitaire peut devenir explosive et incontrôlée, entraînant l’effondrement de l’organisme. À certains égards, cela est comparable à ce qui se passe avec la «tempête de cytokines» chez les patients atteints de COVID-19, dans laquelle la réaction du système immunitaire est disproportionnée et cause des dommages pires que l’infection par le coronavirus SARS-CoV-2. De toute évidence, le choc anaphylactique n’est pas déclenché uniquement par le venin libéré par la piqûre des abeilles, des guêpes et des frelons, mais par une multitude d’allergènes, allant des médicaments aux protéines présentes dans les crustacés, les fruits de mer et les noix, jusqu’au latex et à d’autres substances. Potentiellement, tout allergène peut déclencher une anaphylaxie chez le sujet prédisposé.

Symptômes de l’anaphylaxie

Chez les personnes sensibles, les réactions anaphylactiques surviennent dans le quart d’heure suivant l’exposition à l’allergène, expliquent les Manuels MSD, ajoutant que ces réactions surviennent rarement au-delà d’une heure. Les symptômes varient de légers à graves en cas de choc anaphylactique. Les symptômes comprennent la tachycardie (rythme cardiaque rapide); baisse de la pression artérielle; agitation; agitation; gonflement; vertiges urticaire; éternuements; difficultés respiratoires et respiration sifflante. Des nausées, des vomissements et de la diarrhée peuvent également survenir. Dans les cas graves, la réaction anaphylactique conduit le patient à des convulsions, un collapsus et un arrêt cardiocirculatoire. Cette évolution dramatique peut se produire en quelques minutes et si vous n’agissez pas rapidement avec un traitement salvateur, l’anaphylaxie peut être fatale, comme dans les nouveaux cas mentionnés ci-dessus. « Les symptômes peuvent réapparaître 4 à 8 heures après l’exposition à l’allergène ou même plus tard. Normalement, lorsqu’elles se reproduisent, elles sont plus bénignes que la première manifestation, mais elles peuvent aussi être plus graves ou mortelles », concluent les Manuels MSD. Les patients souffrant d’anaphylaxie sont traités avec de l’adrénaline (les personnes prédisposées ont généralement un kit d’auto-injection), de l’oxygène, des bloqueurs des récepteurs de l’histamine H2 et des médicaments à base de cortisone. La thérapie peut durer jusqu’à 12 heures.

Les insectes hyménoptères potentiellement les plus dangereux

Chez les sujets allergiques, la piqûre de n’importe quel hyménoptère, même celle d’une petite abeille, peut être mortelle, mais le risque est plus important avec les gros insectes qui ont un venin puissant, comme le frelon commun (Vespa crabro) et le frelon oriental (Vespa orientalis), les deux espèces de frelons normalement présentes en Italie. La fameuse guêpe tueuse (Vespa vélutine), présent dans certaines régions du Nord. Heureusement, aucun signalement n’a encore été fait en Europe concernant le tristement célèbre frelon géant asiatique (Vespa mandarine), le plus grand du monde. Il faut souligner que ces insectes (lorsqu’ils sont indigènes) jouent un rôle très précieux dans les écosystèmes et doivent être respectés et protégés exactement comme les araignées, les serpents, les requins et autres animaux potentiellement dangereux pour l’homme. Les abeilles sont aussi des pollinisateurs très précieux et représentent un pilier de la biodiversité, ainsi que de nombre de nos cultures. Nous devons coexister pacifiquement avec ces insectes et être conscients que dans certains environnements, il y a plus de chances de contact. Les personnes sensibles à leur poison devraient toujours avoir avec elles des trousses de sauvetage.