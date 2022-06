La comète s’approche de la Terre et peut être vue le mois prochain

Découverte en 2017, la comète K2 était considérée comme la comète la plus éloignée jamais observée en activité, jusqu’à ce que le titre soit passé au Bernardinelli-Bernstein nouvellement détecté. Selon l’EarthSky Organization, une plateforme américaine d’information sur le ciel, il s’est rapproché de la Terre vers le Soleil et pourra être aperçu le mois prochain.

Alors qu’il est plus courant que les comètes se « réveillent » près de l’orbite de Jupiter, C/2017 K2 (PANSTARRS) – comme on l’appelle officiellement – a commencé à cracher du gaz et de la poussière dans le système solaire lointain.