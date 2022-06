Après 45 ans de travail, la NASA arrête les sondes Voyager

Les sondes Voyager 1 et Voyager 2 sont, aujourd’hui, les objets humains les plus éloignés de la Terre dans l’espace, mais même elles doivent un jour se retirer : selon le magazine Scientifique Américainl’agence spatiale américaine (NASA) éteint plusieurs instruments sur les deux sondes pour conserver leur énergie.

À l’origine, les deux sondes ont été lancées à quelques jours d’intervalle en 1977, et l’histoire derrière est un mélange de génie et d’improvisation. Cependant, après près de cinq décennies de travail ininterrompu et certaines des images les plus captivantes jamais prises depuis l’espace, ils sont à peine énergisés. L’arrêt de certains instruments est destiné à les maintenir stables jusqu’en 2030, mais le coût renonce à faire certains enregistrements depuis l’espace plus profond.

En 1965, un ingénieur aéronautique à temps partiel à la NASA, Gary Flandro, a effectué des calculs mathématiques très précis, déterminant qu’à la fin des années 1970 et au début des années 1980, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune seraient parfaitement alignés, « tout comme un collier de perles, » comme décrit par Scientific American.

Le fait représentait un coup de chance : un vaisseau spatial lancé par les États-Unis pouvait profiter de l’influence gravitationnelle des quatre planètes pour être propulsé au-delà de n’importe quelle distance – une excellente prémisse, considérant que la défunte Union soviétique était en tête dans la course, ayant lancé le satellite Spoutnik-1, il y a huit ans.

Mais cela posait aussi un problème : cet alignement planétaire se produit une fois tous les 176 ans, donc toute chance d’en profiter impliquerait de lancer un vaisseau spatial jusqu’au milieu des années 1970. Les États-Unis ont fait une course contre la montre à tel point qu’à l’arrivée du ledit délai, ils ont lancé deux vaisseaux spatiaux : Voyager-1 et Voyager-2, identiques en tous points, à quelques jours d’intervalle.

Leur mission initiale était d’observer Jupiter et Saturne, et évidemment, ils l’ont fait avec les honneurs, et maintenant ils font littéralement 45 ans d’heures supplémentaires : « nous avons déjà dépassé 10 fois le temps de garantie sur ces choses », a déclaré Ralph. McNutt, un physicien basé à l’Université Johns Hopkins, en référence à la première estimation de la mission, prévue pour durer « seulement » quatre ans.

Les deux sondes sont alimentées au plutonium radioactif. Selon la NASA, cela se traduit par une dépense énergétique de quatre watts (4W) par an. Après tant de temps de travail ininterrompu, une réduction des ressources est maintenant nécessaire.

Heureusement, après avoir rempli leur mission initiale, les sondes ont poursuivi leur chemin vers l’espace, et en 1990, Voyager-1 nous a envoyé l’image mondialement connue sous le nom de « Pale Blue Dot », une image de la Terre capturée à près de 6 milliards de km de distance. de notre part.

Respectivement, en 2012 et 2018, les deux sondes sont arrivées dans ce que la NASA considère comme « l’espace interstellaire », le premier point hors de notre système solaire. A ce jour, nous n’avons jamais pu réitérer l’exploit.

A partir de 2030, les deux sondes devraient perdre leur capacité à communiquer avec la Terre, mais une mission secondaire poursuivra sa course avec elles : à l’intérieur de chacune se trouve un disque doré contenant un peu plus de 100 images, des salutations en 55 langues et 90 minutes de musique et divers fichiers sonores tels que le vent, la mer, la pluie et les battements du cœur humain.

En venant aussi loin, où il est peu probable que nous nous retrouvions de sitôt, Voyager-1 et Voyager-2 trouvent les supposées civilisations extraterrestres que beaucoup s’attendent à trouver.

Il convient de rappeler que la NASA maintient une page mise à jour en temps réel avec la progression des deux sondes, au cas où vous seriez intéressé à les consulter.

