Six mois après l’échec, une fusée chinoise lance un satellite d’observation spatiale

Une fusée chinoise de modèle Kuaizhou-1A a mis en orbite mardi le satellite Tianxing-1, six mois après l’échec du lancement des satellites Xingyun dédiés à l’internet des objets.

Le véhicule a décollé à 23h08, heure de Brasilia – 10h08 le mercredi (22), heure de Pékin – du centre de lancement de satellites de Jiuquan, situé dans le désert de Gobi, au nord de la Chine.

Diffusion du lancement par CCTV, le plus grand réseau de télévision chinois.

Développé par l’Institut de mécanique de l’Académie chinoise des sciences (CAS), le satellite Tianxing-1 sera utilisé pour des enquêtes sur l’environnement spatial et « d’autres expériences de test », selon ce que des responsables de l’espace ont déclaré aux médias chinois, sans préciser de détails.

Il s’agissait du 15e vol de la fusée Kuaizhou-1A, composée de trois étages alimentés par des combustibles solides et d’un étage supérieur à propergol liquide. Il est capable de transporter 200 kg de fret sur une orbite solaire synchrone pouvant atteindre 700 km. Le premier lancement a eu lieu en 2017, et le plus récent, qui a échoué, en décembre 2021.

Il est géré par Expace, une branche de la China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), un géant public de la défense antimissile et des opérations. CASIC est une entité distincte de la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), le principal entrepreneur spatial du pays et exploitant des fusées Longue Marche.

Avec cette mission, la Chine a réalisé 20 lancements de fusées en 2022. CASC envisage à lui seul plus de 50 missions d’ici la fin de l’année, dont celles liées à l’achèvement de la station spatiale Tiangong.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !