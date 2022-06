Pourquoi la plus grande lune de Pluton a-t-elle un pôle nord rouge ?

Désormais, les articles publiés dans des revues scientifiques la science et Lettres de recherche géophysiquedécrivent deux études qui ont utilisé la modélisation informatique et des expériences en laboratoire pour tester cette hypothèse.

Les relevés ajoutent de nouveaux détails surprenants à la compréhension de la relation entre Pluton et la lune Charon, suggérant qu’il y a encore plus dans la coloration de la région polaire nord du satellite que ce qui a été vu pour la première fois.

Le rouge peut être une couleur commune à voir sur des mondes riches en fer comme la Terre ou Mars. Mais il est également très probable qu’il indique la présence d’un groupe diversifié de composés formant un gros enchevêtrement chimique épais et désordonné connu sous le nom de tholine. Comme si des brownies fabriqués à partir de gaz simples comme le dioxyde de carbone et l’ammoniac étaient cuits dans un grand four de lumière UV, des résidus s’accumulant sur les parois à chaque fournée.

Dans « Brownie Charonte », le méthane serait un ingrédient de base probable. Pour devenir une tholine, ces minuscules hydrocarbures devraient absorber une couleur très spécifique de lumière UV filtrée par des nuages ​​d’hydrogène en orbite, appelée Lyman-alpha.

Moon Charon, le satellite naturel de Pluton, a un « couvercle » rouge, et les scientifiques veulent comprendre pourquoi. Image : NASA / Johns Hopkins APL / SwRI

Selon les experts, la sonde New Horizons a révélé la structuration précise des tholins à la surface du Plutonien en haute définition. Mais trouver une teinte rouille sur le « capuchon » de son satellite naturel a été une surprise intrigante.

Il a déjà été prédit que le méthane de Pluton pourrait flotter vers sa lune en orbite. Cependant, le temps exact nécessaire pour que le gaz se dépose et gèle dans un frottis aussi distinctement diffus a toujours été un problème.

Une partie du problème est le concours entre la faible gravité de Charon et la lumière froide du Soleil lointain qui réchauffe sa surface. Aussi faible soit-elle, l’aube printanière peut suffire à faire fondre à nouveau le givre de méthane loin de la surface.

Le rayonnement ionisant du vent solaire peut interférer avec la coloration de Charon, la lune de Pluton

Pour déterminer ce qui se passe réellement, des chercheurs du Southwest Research Institute (SwRI) aux États-Unis, dirigés par le scientifique planétaire Randy Gladstone, ont modélisé le mouvement de la sciure de bois du système planétaire largement incliné. Ils ont découvert que le secret de la tache pourrait être la nature explosive de l’arrivée du printemps.

Selon l’étude, le réchauffement relativement soudain du pôle nord se produirait sur plusieurs années – un simple « clin d’œil » de 248 ans sur l’orbite du Soleil. Au cours de cette brève période, un seau de glace de méthane de quelques dizaines de microns d’épaisseur s’évapore à un moment donné et commence à geler à l’autre.

Malheureusement, la modélisation a révélé que ce mouvement serait trop rapide pour qu’une grande partie du méthane gelé absorbe suffisamment de quantités de Lyman-alpha pour devenir une tholina. Cependant, avec l’éthane – le « cousin » légèrement plus long du méthane – l’histoire serait complètement différente.

« L’éthane est moins volatil que le méthane et reste gelé à la surface de Charon longtemps après le lever du soleil printanier », explique le scientifique planétaire Ujjwal Raut, auteur principal de la deuxième étude, qui a modélisé les changements dans l’évaporation du méthane et les densités de congélation. . « L’exposition au vent solaire peut convertir l’éthane en dépôts de surface rougeâtres persistants contribuant au chapeau rouge de Charon. »

Parallèlement aux résultats d’expériences en laboratoire, l’étude de Raut et de son équipe a démontré un moyen viable de transformer le méthane en éthane aux pôles. Il y avait juste un problème : le rayonnement Lyman-alpha ne transforme pas l’éthane en une boue rougeâtre.

Mais cela n’exclut pas l’hydrocarbure. Les particules chargées provenant du Soleil pendant une période plus longue pourraient encore générer des chaînes d’hydrocarbures de plus en plus longues qui donneraient à Charon sa calotte rouge caractéristique.

« Nous pensons que le rayonnement ionisant du vent solaire décompose le givre polaire cuit Lyman-alpha pour synthétiser des matériaux de plus en plus complexes et plus rouges responsables de l’albédo unique sur cette lune énigmatique », a déclaré Raut au site. Alerte scientifique.

Pour les auteurs des deux études, d’autres tests et modélisations en laboratoire devraient aider à solidifier l’hypothèse selon laquelle la tache de Charon est bien plus complexe que jamais imaginée.

