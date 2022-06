Virus de la poliomyélite en évolution détecté dans les égouts de Londres. Experts : « Faites-vous vacciner »

Le virus de la poliomyélite a été détecté dans les égouts de Londres. Elle est évolutive, propagation locale possible. Les experts recommandent le vaccin.

Le virus responsable de la poliomyélite (poliovirus), un pathogène à ARN appartenant à la famille des Picornaviridae, a été détecté dans les égouts de Londres. Comme indiqué dans un communiqué de presse de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), il est courant de trouver chaque année 1 à 3 poliovirus « de type vaccin » dans les échantillons d’eaux usées du pays, mais dans ce cas, il s’agissait de « virus différents » génétiquement liés. identifié. Selon les experts, c’est le signal d’une transmission probable entre individus étroitement apparentés « dans le nord et l’est de Londres ». Le poliovirus détecté évolue également et est désormais classé comme un « poliovirus dérivé d’un vaccin de type 2 (VDPV2) ». Dans de rares circonstances, explique l’UKHSA, chez les personnes qui ne sont pas complètement vaccinées, cet agent pathogène peut provoquer une maladie grave telle que la paralysie, l’un des symptômes caractéristiques de la forme la plus grave de poliomyélite. Pour cette raison, l’agence de santé a officiellement déclaré « l’incident national » et a informé l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de l’incident, comme l’a rapporté la BBC. L’invitation faite à la population est de se faire vacciner rapidement contre la poliomyélite – considérée comme éradiquée par le Royaume-Uni en 2003 – si le cycle de vaccination n’est pas terminé ou achevé, qui comprend essentiellement trois injections à 1 an, 3 ans et 14 ans.

Les détections anormales de poliovirus se sont produites dans des échantillons d’eaux usées prélevés entre février et mai par London Beckton Sewage Treatment Works, une station d’épuration située à Beckton, une banlieue du quartier londonien de Newham (East London). C’est précisément pour cette raison que les scientifiques pensent qu’il existe une transmission virale dans cette zone de la ville. Les très rares cas enregistrés chaque année au Royaume-Uni, précise l’UKHSA, sont liés à des personnes voyageant dans le pays après avoir été vaccinées contre la poliomyélite avec le vaccin antipoliomyélitique oral vivant (VPO). Ce « virus vaccinal » peut se retrouver dans les égouts via les fèces de ces individus immunisés et être détecté par les contrôles. Comme cela est apparu lors de la pandémie de COVID-19, après tout, les analyses des eaux usées sont essentielles non seulement pour comprendre si un agent pathogène spécifique circule, mais aussi pour prendre des initiatives préventives afin d’éviter la propagation de l’infection. Madrid, par exemple, a placé des quartiers entiers en quarantaine après la détection du coronavirus SARS-CoV-2 dans les égouts.

Comme précisé, les cas sporadiques de poliovirus détectés chaque année ne sont pas un problème, mais dans ce cas, nous avons affaire à de multiples virus génétiquement apparentés qui ont évolué pour devenir le « poliovirus dérivé du vaccin de type 2 (VDPV2) », une forme du vaccin virus qui, dans de rares cas, peut provoquer des maladies graves chez des sujets non vaccinés. La BBC souligne que seulement 86 % des habitants de Londres ont reçu la première des trois doses du vaccin contre la poliomyélite, contre 90 % de la population générale du Royaume-Uni. C’est un chiffre en dessous du niveau de sécurité et c’est pourquoi, en raison de la circulation virale potentielle en place, il existe un risque réel qu’une personne soit touchée par la forme grave de l’infection. Dans la grande majorité des cas, la poliomyélite est asymptomatique, mais chez 1 % des patients, l’agent pathogène peut infiltrer le système nerveux central et provoquer une paralysie, car il affecte les motoneurones. Si la poliomyélite envahit le tissu nerveux associé aux muscles respiratoires, elle peut être mortelle. Pour toutes ces raisons, les experts exhortent les citoyens non conformes à se faire vacciner. Tous les parents d’enfants de moins de 5 ans qui n’ont pas pris les doses prescrites seront contactés par le Système National de Santé pour régulariser la situation des enfants.

« Le poliovirus dérivé du vaccin a le potentiel de se propager, en particulier dans les communautés où la prévalence du vaccin est plus faible », a déclaré le Dr Vanessa Saliba, épidémiologiste consultante à l’UKHSA. « En de rares occasions, cela peut provoquer une paralysie chez les personnes qui ne sont pas complètement vaccinées, donc si vous ou votre enfant n’êtes pas à jour avec les vaccinations contre la poliomyélite, il est important de contacter votre médecin généraliste pour obtenir un remède ou, si vous n’êtes pas sûr, de vérifier le Red livre. La plupart de la population britannique sera protégée de la vaccination dans l’enfance, mais dans certaines communautés à faible couverture vaccinale, les individus peuvent rester à risque », a-t-elle déclaré. Bien que le risque pour la population générale soit considéré comme « extrêmement faible », à la lumière de la gravité potentielle de l’infection et de ce qui s’est récemment passé avec la propagation anormale du monkeypox, les experts suivent la situation avec la plus grande urgence. Entre-temps, la surveillance des eaux usées a été étendue et les professionnels de la santé sont instamment priés de signaler rapidement tout cas suspect potentiel au système national de santé (NHS). Pour le moment, comme indiqué, le poliovirus n’a été enregistré que dans le système d’égouts et ils ne sont pas confirmés positifs, mais une certaine transmission dans la communauté est possible et d’éventuels cas graves doivent être évités.