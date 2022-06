Jupiter est frappé par un rocher provoquant le plus grand flash jamais enregistré au cours de ce siècle dans une explosion géante

Une explosion sur Jupiter, d’une force équivalente à 2 millions de tonnes de TNT, a déclenché le plus grand flash enregistré depuis la Terre sur la géante gazeuse au cours des 28 dernières années. Le phénomène a été causé par l’impact d’un rocher et, selon les scientifiques, pourrait avoir été similaire à la collision d’une météorite dans l’histoire récente de la Terre.

L’affaire a eu lieu en octobre de l’année dernière, mais ce n’est que maintenant qu’une enquête contenant plus de détails sur ce qui s’est passé lors de l’impact a été publiée. Selon l’Université de Kyoto au Japon, il s’agit de la plus grande explosion enregistrée sur Jupiter depuis 1994, lorsque la comète Shoemaker-Levy 9 a provoqué une explosion équivalente à 300 millions de bombes atomiques et a laissé des traces dans l’atmosphère de Jupiter.

Rocher sur Jupiter

Le record actuel a été réalisé par la caméra d’observation planétaire pour la recherche optique sur les transitoires (PONCOTS), un projet créé pour suivre spécifiquement les explosions et les éclairs sur Jupiter. C’était la première fois qu’un impact sur la planète était enregistré par un observatoire dédié, jusqu’alors les clichés étaient majoritairement réalisés par des astronomes indépendants.

Selon les estimations, la roche mesurait entre 15 et 30 mètres de diamètre, une petite taille par rapport à Jupiter, mais avec une vitesse suffisante pour provoquer un échauffement à une température pouvant atteindre 8 000°C. Les chercheurs pensent que l’impact était équivalent à celui de la météorite Tunguska, qui a frappé la Sibérie en 1908 et est considérée comme la plus grande météorite à avoir frappé la Terre au cours de l’humanité moderne.

Ce type d’impact n’est pas exactement rare sur Jupiter, car la géante gazeuse, de par sa taille, attire un grand nombre d’astéroïdes, mais le flash n’est pas toujours enregistré ici depuis la Terre. « Cette détection indique que des événements d’impact de type Tunguska sur Jupiter se produisent environ une fois par an, deux à trois ordres de grandeur plus fréquents que les impacts terrestres », lit-on dans un extrait de l’étude, qui n’a pas encore été examinée.

