Être capable de se tenir sur une jambe pendant 10 secondes peut prédire le risque de mortalité

Les personnes qui ne peuvent pas se tenir debout pendant 10 secondes sur une jambe ont un double risque de décès prématuré, selon une nouvelle étude internationale.

Être capable de rester en équilibre pendant 10 secondes sur une jambe peut prédire le risque de mortalité d’une personne. Ceux qui échouent à ce test, en fait, selon une nouvelle étude, risquent deux fois plus de mourir dans les dix prochaines années. Cela peut sembler absurde, mais rester stable dans cette position de flamant nécessite de la flexibilité, de l’équilibre, de la force et de la puissance musculaire, qui peuvent tous être compromis par des conditions de santé sous-jacentes telles que le diabète de type 2, le surpoids / l’obésité, un mode de vie sédentaire, un mode de vie malsain. et d’autres facteurs couramment associés au risque de décès prématuré.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques brésiliens de la Clinique de médecine de l’exercice – CLINIMEX à Rio de Janeiro a déterminé que ceux qui ne peuvent pas garder l’équilibre pendant 10 secondes sur une jambe ont un risque plus élevé de mourir au cours des 10 prochaines années.Janeiro, qui a collaboré étroitement avec collègues de l’Institut de médecine clinique de l’Université de Finlande orientale, du district sanitaire de Finlande centrale, de la faculté de médecine et de la santé de l’Université de Sydney (Australie), du Southmead Hospital de Bristol (Royaume-Uni) et de l’Université de Stanford (Royaume-Uni) États). Les scientifiques, coordonnés par le Dr Claudio Gil Araujo, sont parvenus à leurs conclusions après avoir impliqué plus de 1 700 personnes dans une étude de cohorte ad hoc. 68% des participants étaient des hommes et ils étaient tous âgés de 51 à 75 ans. Ils ont été suivis entre 2008 et 2020.

Les volontaires ont été invités dans un gymnase pour effectuer l’exercice simple, qui consistait à placer leurs mains sur leurs hanches, à placer le pied levé à l’arrière de la jambe d’appui et à regarder droit devant. L’objectif était de tenir la position pendant 10 secondes; chaque participant disposait de trois tentatives. Les chercheurs ont également recueilli des données anthropométriques, les antécédents médicaux et les signes vitaux de tous les volontaires. À la fin de l’étude, qui avait une période de suivi moyenne d’environ 7 ans, le Dr Araujo et ses collègues ont recoupé les informations, soulignant une association significative entre le succès de ce test simple et la probabilité de mourir. Premièrement, ils ont déterminé qu’une personne sur cinq (20,4%) n’a pas réussi à réussir le test d’équilibre sur une jambe, le taux d’échec augmentant avec l’âge. En fait, les chances d’échouer doublaient tous les cinq ans.

Sur une période d’environ 10 ans, 123 personnes interrogées sont décédées, ce qui représente 7 % du total. En comparant les données, il est apparu qu’il y avait beaucoup plus de décès (toutes causes confondues) parmi ceux qui ont échoué au test, soit 17,5%, contre 4,5% parmi ceux qui ont réussi à équilibrer. En utilisant un modèle ajusté prenant en compte divers facteurs tels que l’âge, le sexe, l’indice de masse corporelle (IMC) et les comorbidités (maladies sous-jacentes), pour les individus qui ont échoué au test, le « HR de mortalité toutes causes confondues était plus élevé (1,84 (IC à 95 % : 1,23 à 2,78) (p<0,001)), » ont écrit les scientifiques dans le résumé de l'étude. En termes simples, ils étaient environ deux fois plus susceptibles (84%) de mourir que ceux qui ont réussi le test. La principale cause de décès était le cancer (32 %), suivi des maladies cardiovasculaires (30 %), des maladies respiratoires (9 %), des complications liées au COVID-19 (7 %). Parmi ceux qui ont échoué au test, le diabète de type 2 était beaucoup plus fréquent (trois fois), tout comme la présence de maladies cardiovasculaires, de problèmes de surpoids, etc.

« Je pense qu’une mauvaise forme physique non aérobie (généralement associée à un mode de vie sédentaire, mais pas toujours) est à l’origine de la plupart des cas de fragilité et il est bien connu qu’être fragile est fortement associé à une mauvaise qualité de vie, à une activité physique moindre. / exercice et ainsi de suite », a déclaré le Dr Araujo à IFLscience. «Le résultat final est une mauvaise condition physique. De plus, bien sûr, il est clair qu’un mauvais équilibre est associé aux chutes. Les personnes âgées qui tombent courent un risque très élevé de fractures majeures et d’autres complications connexes. Cela pourrait également jouer un rôle dans cette augmentation de la mortalité », a ajouté le médecin.

À la lumière des précieux résultats, les auteurs de l’étude soulignent que ce test d’équilibre simple devrait être introduit dans les bilans de santé de routine des personnes d’âge moyen et plus âgées. Les détails de la recherche « Une performance réussie en position sur une jambe pendant 10 secondes prédit la survie des personnes d’âge moyen et plus âgées » ont été publiés dans le British Journal of Sports Medicine, qui fait autorité.