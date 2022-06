La NASA termine un test d’approvisionnement critique pour la mission Artemis 1 avant le lancement

Le soi-disant « essai humide » de la mission Artemis 1 s’est achevé ce lundi (20), a indiqué la NASA vers 20h40 (heure de Brasilia). Le test d’approvisionnement, le principal avant le lancement, a commencé samedi dernier (18) et a eu son calendrier rempli avec achèvement aujourd’hui. Malgré cela, une fuite d’hydrogène dans le système de déconnexion rapide a soulevé des doutes quant à savoir s’il y aurait suffisamment de temps pour terminer l’essai.

En fait, la déclaration de la NASA sur la fin du « wet test », explique que les tests ont été terminés même si la fuite n’a pas été réparée. Selon l’agence, malgré les efforts de l’équipe, la fuite s’est poursuivie et un plan a été créé pour masquer les données affectées par la fuite et maintenir le calendrier des tests.

Le plan a fini par mettre un temps d’attente plus long pendant le test. « Le temps nécessaire pour élaborer le plan a nécessité un temps d’attente prolongé pendant les activités du compte à rebours, mais elles pourraient reprendre avec les 10 dernières minutes du compte à rebours, appelé décompte terminal », a déclaré la NASA.

« Pendant le décompte des terminaux, les équipes ont effectué plusieurs opérations critiques qui doivent être effectuées pour le lancement, y compris le passage du contrôle du séquenceur de lancement au sol au séquenceur de lancement automatisé contrôlé par le logiciel de vol de la fusée, et une étape importante que l’équipe voulait accomplir. »

Plus de détails sur les résultats du « wet test » de la mission Artemis 1 seront révélés lors d’une conférence de presse mardi (21), vers 12h00 (heure de Brasilia).

Image : NASA

Qu’est-ce que l' »essai humide » d’Artemis 1 ?

Le «wet test» est un test pour que la NASA puisse alimenter la fusée et garantir le lancement. Le test a commencé le 1er avril, mais après avoir identifié une série de défaillances critiques dans le chargement d’hydrogène liquide et d’oxygène liquide dans les propulseurs SLS, la NASA a décidé d’arrêter le processus. Après cela, une série d’échecs a conduit à un nouveau report des tests (et par conséquent de la mission) jusqu’à la réalisation actuelle.

Le programme Artemis vise à rétablir la présence humaine sur la Lune, plus de 50 ans après la dernière mission lunaire habitée de l’histoire. Artemis 1 sera le premier du programme lunaire Artemis. Dans cette mission initiale, la capsule Orion se rend sans équipage vers le satellite naturel de la Terre, pendant environ un mois.

Selon la NASA, la mission pourrait durer entre 26 et 28 jours, ou 38 à 42 jours, selon le jour où le SLS peut décoller. « La durée de la mission est variée en effectuant un demi-tour ou 1,5 tour autour de la Lune en orbite rétrograde lointaine, avant de revenir sur Terre », a-t-il expliqué à l’agence dans un communiqué.

