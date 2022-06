La NASA a même testé une combinaison spatiale dans le style de la tenue de Buzz Lightyear

La semaine dernière, « Lightyear », une aventure de science-fiction bourrée d’action qui présente l’origine de Buzz Lightyear, le héros qui a inspiré l’astronaute jouet de la franchise Toy Story, est sorti en salles. Saviez-vous que la NASA a testé un prototype d’uniforme très similaire à la combinaison portée par le personnage ?

Le prototype de combinaison spatiale créé par la NASA en 2012 ressemble à la tenue de Buzz Lightyear. Image : Pixar/Divulgation

Appelée Z-1, la combinaison blanche moelleuse, rayée de vert citron, a été lancée en 2012 pour évaluer comment une combinaison spatiale plus légère pourrait bénéficier aux astronautes lors de missions dans l’espace. Bien que le projet n’ait pas été exploité, les scientifiques de l’agence ont accès à son historique de développement pour créer des combinaisons spatiales pour les besoins futurs, y compris les missions lunaires.

Le Z-1 a été conçu pour faciliter la mobilité lors des sorties dans l’espace en surface, rendant les processus tels que la flexion et la torsion un peu plus simples pour les astronautes que ce qu’ils pouvaient faire lorsqu’ils portaient des combinaisons spatiales de l’ère Apollo dans les années 1960 et 1970. .

« L’augmentation de la mobilité a été réalisée grâce à des innovations dans les articulations de l’épaule et de la hanche, en utilisant une série de nouveaux roulements pour permettre aux porteurs de combinaisons spatiales de plonger, de marcher et de se pencher facilement, des tâches importantes pour un explorateur planétaire collectant des échantillons ou voyageant sur un terrain accidenté », lire une déclaration de la NASA à l’occasion du lancement du prototype.