Mais avant cela, il faut terminer la vérification finale des quatre instruments qui composent l’observatoire de nouvelle génération. Selon la NASA, près de la moitié de la procédure est déjà terminée.

Ces quatre instruments de pointe permettront l’observation des galaxies les plus lointaines et les plus anciennes, qui se sont formées dans l’univers primordial quelques centaines de millions d’années seulement après le Big Bang, ainsi que l’analyse de leur composition chimique.

Il existe 17 modes d’observation parmi ces instruments, et chaque mode doit être testé avant que le télescope puisse commencer son travail.

« A la suite des progrès de Webb? » Lit un post de la NASA sur Twitter, publié vendredi (17). « Bonne nouvelle : à ce jour, 7 des 17 modes d’instruments de Webb sont prêts pour la science. »

Selon Jonathan Gardner, vice-chercheur principal du projet au Goddard Space Flight Center de la NASA, « chaque mode comporte un ensemble d’observations et d’analyses qui doivent être vérifiées, et certaines d’entre elles ne le seront qu’après la fin de la mise en service ».

Une liste détaillée de « vérification » des modes d’instruments de l’observatoire est disponible sur la page « Où est Webb ».

Gardner a déclaré que pour chacun des 17 modes, l’équipe a sélectionné un « exemple représentatif d’une cible scientifique » qui sera observée au cours de la première année des opérations scientifiques de Webb, appelée Cycle 1 (la liste complète des observations du Cycle 1 est disponible sur ce site internet). ).

« Ce ne sont que des exemples », a ajouté Gardner. « Chaque mode sera utilisé pour de nombreuses cibles, et la plupart des cibles scientifiques de Webb seront observées avec plus d’un instrument et/ou mode. »

Les investigations couvrent les principaux objectifs scientifiques de Webb, qui vont de l’examen des galaxies très anciennes à l’examen des planètes, des lunes, des astéroïdes et d’autres objets de notre système solaire.

Découvrez les instruments du télescope spatial James Webb

Le JWST porte le module d’instruments scientifiques intégrés (ISIM), avec quatre instruments :

NIRCam (caméra proche infrarouge) : une caméra capable de détecter la lumière à des longueurs d’onde allant de la limite de la lumière visible (0,6 micromètre) aux ondes infrarouges courtes (5 micromètres).

NIRspec (spectrographe proche infrarouge) : un spectromètre capable d’analyser la lumière aux mêmes fréquences utilisées par NIRCam. L’analyse spectrographique est utilisée pour déterminer les éléments qui composent un objet, comme une galaxie ou l’atmosphère d’une exoplanète.

MIRI (instrument à infrarouge moyen) : une combinaison de caméra et de spectromètre qui analysera la lumière infrarouge à des longueurs moyennes et longues, entre 5 et 27 micromètres.

FGS/NIRISS (capteur de guidage fin et imageur proche infrarouge et spectrographe sans fente) : qui sont en fait deux instruments. Le premier (FGS) sert à stabiliser la ligne de visée du télescope lors des observations. Ses données sont utilisées pour contrôler l’orientation de l’engin spatial et le miroir de direction fin, utilisé dans le mécanisme de stabilisation d’image. Le NIRISS (Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph) est un module pour la photographie et la spectroscopie astronomique capable d’enregistrer la lumière dans la fréquence de 0,8 à 5 micromètres.

NIRCam et MIRI sont tous deux équipés de coronographes, utilisés pour bloquer la lumière directe d’une étoile afin que la lumière de sa couronne et les objets moins brillants à proximité puissent être étudiés.

