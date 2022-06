Rumeur : Samsung reprend la production des écrans OLED pour l’iPhone 14

Le sud-coréen Samsung a probablement repris la production de 80 millions d’écrans OLED pour l’iPhone 14, marquant la poursuite d’un partenariat fructueux entre lui et Apple, et après un prétendu retrait du chinois BOE en raison de changements de conception dans la phase d’appel d’offres.

Selon des sources du secteur, environ 34 millions d’écrans OLED desserviront l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus, tandis que le volume restant correspondra à l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. La production de masse devrait démarrer au troisième trimestre (juillet à septembre).

Lire aussi