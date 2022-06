Les animaux sont devenus plus rapides et plus intelligents après l’extinction massive

Selon la recherche, publiée vendredi (17) dans le Frontières en sciences de la Terre, après cet événement, qui est la plus grande extinction de masse jamais enregistrée sur Terre, les prédateurs sont devenus plus féroces et les proies ont dû s’adapter rapidement pour trouver de nouvelles façons de survivre. Les ancêtres des mammifères et des oiseaux sont devenus des animaux à sang chaud, capables de se déplacer plus rapidement.

La Grande Mort a eu lieu à la fin du Permien, lorsque presque toutes les formes de vie de la planète ont été anéanties, avec la disparition de 95 % des espèces marines et de 70 % des espèces terrestres.

S’en est suivi l’un des moments les plus extraordinaires de l’histoire de la vie : la période du Trias, il y a 252 à 201 millions d’années, qui marque une renaissance spectaculaire de la vie sur terre et dans les océans.

« Tout s’accélérait », a déclaré le professeur Michael Benton de l’École des sciences de la Terre de l’Université de Bristol, auteur principal de la nouvelle étude. « Aujourd’hui, il y a une énorme différence entre les oiseaux et les mammifères d’une part et les reptiles d’autre part. Les reptiles ont le sang froid, ce qui signifie qu’ils ne génèrent pas beaucoup de chaleur corporelle, et bien qu’ils puissent mordre très rapidement, ils n’ont pas d’endurance et ne peuvent pas vivre dans le froid. »

Feixiang Wu, chercheur à l’Institut de paléontologie des vertébrés de Pékin et co-auteur de l’article, affirme que la même chose s’est produite dans les océans. « Après l’extinction massive du Permien, les poissons, les homards, les gastéropodes et les étoiles de mer présentent de nouveaux styles de chasse. Ils sont devenus plus rapides et plus forts que leurs ancêtres.

De nouvelles façons de chasser ont émergé après la Grande Mort, suggérant que les animaux marins apparus après cette période étaient beaucoup plus rapides que leurs ancêtres. Image : Catmando –

Wu a analysé des fossiles de poissons du Trias de Chine, y compris de nombreux types de prédateurs, qui montrent que de nouveaux modes de chasse sont apparus plus tôt qu’on ne le pensait. Il a rencontré des requins modernes, et le long poisson Saurichthys, très répandu dans le monde à cette époque, et qui était un chasseur d’embuscade, qui se cachait dans des mers sombres et peu profondes et s’élançait pour arracher toutes sortes de proies avec ses mâchoires à plusieurs dents.

« D’autres poissons du Trias en provenance de Chine ont été adaptés pour écraser les coquilles », a déclaré Wu. « Plusieurs grands groupes de poissons, et même certains reptiles, sont devenus des broyeurs de coquillages, avec de grandes couches de dents. Nous avons même trouvé le plus vieux poisson volant du monde, qui s’est probablement envolé pour échapper à de nouveaux prédateurs.

L’extinction massive a rendu le sang des animaux plus chaud

Les reptiles terrestres du Permien ultérieur se déplaçaient généralement lentement et utilisaient une sorte de posture tentaculaire, comme les lézards modernes, dans laquelle les membres étaient fixés sur les côtés. Quand ils marchaient, ils se déplaçaient probablement lentement. Déjà à grande vitesse, ils pouvaient courir ou respirer, mais pas les deux en même temps. Cela a limité votre endurance.

« Les biologistes débattent depuis longtemps des origines de l’endothermie, ou du sang chaud, chez les oiseaux et les mammifères », a déclaré Benton. « Nous pouvons retracer leur ascendance jusqu’au Carbonifère, il y a plus de 300 millions d’années, et certains chercheurs ont récemment suggéré qu’ils étaient déjà endothermiques à cette époque. D’autres disent qu’ils ne sont devenus endothermiques qu’au Jurassique, disons, il y a 170 millions d’années.

Cependant, selon Benton, « toutes sortes de preuves issues de l’étude des cellules et même de la chimie de leurs os suggèrent que les deux groupes sont devenus à sang chaud après la grande extinction massive de la fin du Permien et du début du Trias ».

De plus, leurs ancêtres sont devenus pour la plupart debout dans la posture exactement à cette même période. En se tenant sur leurs membres, ils pouvaient faire des pas plus longs. Ceci est lié à un certain niveau d’endothermie, pour leur permettre de se déplacer rapidement et pendant de plus longues périodes.

Des études antérieures suggèrent que les ancêtres des petits et moyens oiseaux et mammifères du Trias avaient une certaine forme d’isolation thermique dans leurs plumes (dans le cas des oiseaux) et leur fourrure (dans le cas des mammifères). Si cela est vrai – et les nouvelles découvertes semblent le confirmer – alors toutes les preuves indiquent des changements majeurs chez ces reptiles alors que le monde se reconstruit après la Grande Mort.

« Dans l’ensemble, les animaux sur terre et dans les océans accéléraient, consommaient plus d’énergie et se déplaçaient plus vite », a déclaré Benton. « Les biologistes appellent ce type de processus des « courses aux armements », en référence à la guerre froide. Au fur et à mesure qu’un côté accélère et devient plus sanguinaire, l’autre côté doit le faire aussi. Cela affecte la compétition entre herbivores ou la compétition entre prédateurs. Cela fait également référence aux relations prédateur-proie – si le prédateur devient plus rapide, la proie doit également rester pour s’échapper.

Pas seulement sur terre, mais aussi dans l’eau. « Comme les prédateurs sont devenus plus rapides et plus intelligents pour attaquer leurs proies, les animaux marins ont dû développer des défenses », a déclaré Wu. « Certains ont des coquilles plus épaisses, ou des épines développées, ou sont devenus plus rapides à s’échapper. »

Benton explique que rien de tout cela n’est nouveau. « Ce qui est nouveau, c’est que nous constatons maintenant que tous ces événements se produisaient apparemment en même temps, à travers le Trias. »

Selon lui, cela souligne un « aspect positif » des extinctions massives. « Les extinctions massives, bien sûr, ont été une terrible nouvelle pour toutes les victimes. Mais le nettoyage massif des écosystèmes, dans ce cas, a donné un grand nombre d’opportunités à la biosphère de se reconstruire, et elle l’a fait avec une plus grande résilience qu’avant la crise.

