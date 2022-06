La Chine annonce qu’elle apportera des échantillons de Mars sur Terre deux ans avant la NASA et l’ESA

Selon Zezhou, les échantillons qui seront collectés par les deux prochains lancements depuis la Chine vers la planète rouge devraient être livrés sur Terre en 2031, deux ans avant une mission conjointe entre la NASA et l’Agence spatiale européenne (ESA). L’information a été partagée sur Twitter par Yuqi Qian, doctorant à l’Institut des sciences planétaires de l’École des sciences de la Terre de l’Université des géosciences de Chine à Wuhan.

Selon Zezhou, la mission complexe à lancements multiples, qui aura une architecture plus simple par rapport au projet NASA-ESA, décollera fin 2028.

En mars, la NASA a annoncé son intention de retarder la prochaine phase de sa campagne. Returnal d’échantillon de Mars et partager la mission de l’atterrisseur Orbiteur de retour terrestre (ERO) avec l’ESA sur deux engins spatiaux distincts pour réduire le risque global du programme. Selon la planification, l’ORE devrait être lancée en 2027, avec un retour prévu pour 2033.

En savoir plus sur la mission de la Chine d’apporter des échantillons de Mars sur Terre

Baptisée Tianwen-3, la mission chinoise sur Mars consistera en deux combinaisons : un atterrisseur et un véhicule d’ascension et un orbiteur et un module de retour. Les combinaisons seront lancées séparément sur les fusées Longue Marche 5 et Longue Marche 3B, respectivement.

D’après le site Nouvelles de l’espacela mission sera basée sur les technologies et techniques d’entrée, de descente et d’atterrissage sur Mars démontrées par Tianwen-1 en mai 2021. L’équipe s’est également inspirée de l’échantillonnage du régolithe, de l’amarrage automatisé en orbite lunaire et du succès de la rentrée atmosphérique. vitesse atteinte par la mission Chang’e-5 2020.

Selon la planification, l’atterrissage sur Mars aurait lieu vers septembre 2029, date à laquelle des échantillons de la surface de la planète seront collectés, en plus de l’application de techniques de forage et d’échantillonnage intelligent mobile.

Le véhicule d’ascension sera constitué de deux étages, à propulsion solide ou liquide, et devra atteindre une vitesse de 4,5 kilomètres par seconde. Après avoir rencontré et amarré avec l’orbiteur de secours, le vaisseau spatial quittera l’orbite de Mars fin octobre 2030 pour un retour sur Terre en juillet 2031.

Sun a en outre déclaré que le satellite Tianwen-1 effectuera un test d’aérofreinage en orbite martienne plus tard cette année dans le cadre de la préparation de la mission.

Étant donné que l’atterrissage devrait avoir lieu autour de l’équinoxe d’automne dans l’hémisphère nord martien, la mission sera certainement confrontée à des difficultés telles que des tempêtes de poussière potentielles et une faible disponibilité de l’énergie solaire.

Lancé en juillet 2020, envoyant un orbiteur et un rover sur Mars, Tianwen-1 a été la première mission interplanétaire indépendante de la Chine. Tianwen-2 sera une mission d’échantillonnage d’astéroïdes proches de la Terre, qui visitera également une comète de la ceinture principale dont le lancement est prévu en 2025.

