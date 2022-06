Une roche tombée de Mars sur Terre pourrait changer notre compréhension de la formation des planètes

Un petit morceau de roche de Mars, tombé sur Terre il y a plus de 200 ans, contient des informations qui pourraient changer tout ce que l’on sait à ce jour sur notre voisin. Non seulement cela : de nouvelles analyses de la météorite de Chassigny suggèrent que la façon dont la planète a obtenu ses composés organiques volatils (COV) – tels que le carbone, l’oxygène, l’hydrogène, l’azote et les gaz nobles – contredit généralement nos modèles actuels de formation planétaire.

Image : Valugi – Creative Commons Selon les modèles actuels, les planètes naissent des restes d'étoiles. Les étoiles, à leur tour, se forment à partir de nébuleuses, car les nuages ​​de poussière et de gaz générés lorsqu'un amas dense de matière s'effondre dans le cosmos sont connus. Ce matériau forme un disque qui tourne autour de la nouvelle étoile. À l'intérieur de ce disque, la poussière et les gaz commencent à s'assembler dans un processus qui crée une « planète bébé ». Les preuves de notre système solaire suggèrent qu'il s'est formé de la même manière, il y a environ 4,6 milliards d'années. Cependant, comment et quand certains éléments ont été incorporés dans les planètes ont été difficiles à comprendre. Selon les modèles actuels, les gaz volatils sont absorbés à l'instant où les planètes naissent de la nébuleuse, entraînés dans l'océan de magma dès le stade précoce des corps planétaires, avant d'être ensuite partiellement dégazés dans l'atmosphère lorsque le manteau se refroidit. . Illustration d'artiste d'une nébuleuse planétaire. L'intérieur d'une planète doit refléter la composition de la nébuleuse qui lui a donné naissance. Image : Claudio Caridi – Plus tard, davantage de gaz sont délivrés par le bombardement de météorites – des substances volatiles liées aux météorites carbonées (appelées chondrites) sont libérées lorsque ces roches se brisent dans la planète en développement. Ainsi, l'intérieur d'une planète doit refléter la composition de la nébuleuse qui lui a donné naissance, tandis que son atmosphère doit principalement refléter la contribution volatile des météorites. Il est possible d'identifier la différence entre ces deux sources en examinant les rapports isotopiques des gaz rares, en particulier le krypton. Une météorite s'est détachée du manteau et représente l'intérieur de Mars Et puisque Mars s'est formé et solidifié en environ 4 millions d'années – un processus relativement rapide par rapport aux 100 millions d'années nécessaires à la formation de la Terre – c'est une bonne base pour analyser ces premières étapes du processus de formation planétaire. . «Nous pouvons reconstituer l'histoire de la livraison volatile au cours des premiers millions d'années du système solaire», a déclaré la géochimiste Sandrine Péron de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich). C'est, bien sûr, seulement si nous pouvons accéder aux informations dont nous avons besoin – et c'est là que la météorite de Chassigny gagne le statut de véritable « cadeau de l'espace ». Sa composition gazeuse diffère de la composition de l'atmosphère martienne, suggérant que le morceau de roche s'est détaché du manteau et est représentatif de l'intérieur de la planète, d'où la nébuleuse solaire. D'après le site Alerte scientifique, le krypton est assez compliqué à mesurer, de sorte que les rapports isotopiques ont confondu les analyses. Cependant, l'équipe dirigée par Péron et le géochimiste Sujoy Mukhopadhyay de l'Université de Californie-Davis a utilisé une technique innovante pour Laboratoire de gaz rares de l'UC Davis pour effectuer une nouvelle mesure précise du krypton sur la météorite Chassigny. Selon la nouvelle analyse, les proportions d'isotopes de krypton dans la météorite sont plus proches de celles associées aux chondrites. « La composition intérieure martienne de Krypton est presque purement chondritique, mais l'atmosphère est solaire », a déclaré Péron. « C'est très différent ». Cela suggère que les météorites livraient des substances volatiles à Mars bien plus tôt que les scientifiques ne le pensaient auparavant, c'est-à-dire avant que le rayonnement solaire ne dissipe la nébuleuse. Ainsi, l'ordre des événements serait donc que Mars a hérité de son atmosphère de la nébuleuse solaire après le refroidissement de son océan magmatique global. Sinon, les gaz chondritiques et les gaz nébulaires seraient beaucoup plus homogènes que ce que l'équipe a observé. Cependant, cela présente encore plus de mystère dans l'histoire. Lorsque le rayonnement solaire a finalement brûlé les restes de la nébuleuse, il a dû également brûler l'atmosphère de Mars. Cela signifie que le krypton atmosphérique présent plus tard a dû être préservé quelque part : peut-être, suggère l'équipe, dans les calottes glaciaires polaires. « Cependant, cela nécessiterait que Mars soit froide immédiatement après son accrétion », a déclaré Mukhopadhyay. « Alors que notre étude indique clairement les gaz chondritiques à l'intérieur de Mars, elle soulève également des questions intéressantes sur l'origine et la composition de l'atmosphère primitive de Mars. » D'autres études devraient être menées pour compléter les résultats de cette recherche, récemment publiée dans la revue la science.