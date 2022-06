Les résultats d’une étude sur le lien entre les conditions de travail et le bien-être mental le montrent.

La qualité et les conditions de travail affectent la santé mentale des femmes. C’est ce que montrent les résultats d’une nouvelle étude menée par une équipe de recherche de l’Université de Trieste, de l’Université de Turin et de l’Université de Milan Bicocca en collaboration avec le King’s College de Londres, qui a examiné l’impact de la qualité du travail et des conditions de travail sur la santé mentale des femmes au Royaume-Uni.

Les données, provenant de plus de 26 000 travailleurs britanniques (femmes et hommes) qui ont effectué le même travail entre 2010 et 2015, ont été analysées en évaluant comment la santé mentale des travailleurs a été affectée au fil du temps par l’évolution des conditions de travail. Tout en conservant le même emploi, les conditions dans lesquelles ces personnes travaillaient ont changé au fil du temps, et cela peut être lié à des changements dus aux conditions de travail qui affectent l’état de santé mentale.

Ce qui affecte la santé mentale au travail

Les principales caractéristiques d’un emploi qui ont un effet sur la santé mentale sont au nombre de deux : la flexibilité de l’organisation du temps de travail et le degré d’autonomie dont disposent les personnes pour appliquer et développer leurs compétences en milieu de travail. La recherche a révélé que ces deux caractéristiques ont des conséquences différentes pour les travailleuses et les ouvriers : en particulier, la santé mentale des femmes semble être plus sensible que celle des hommes aux variations de la qualité du travail.

La qualité du travail, expliquent les chercheurs, a des répercussions sur divers symptômes de bien-être mental comme la dépression, l’anxiété, les dysfonctionnements sociaux (capacité à prendre des décisions et à se concentrer) et la confiance en soi (estime de soi). Une amélioration du degré de responsabilité personnelle des travailleuses, par exemple, entraîne une réduction du risque de dépression clinique de 26 % en moyenne à tous les âges, et une amélioration des taux d’anxiété de 20 % pour les travailleuses dans la cinquantaine ou plus âgée. Les autres avantages sont une réduction des dysfonctionnements sociaux pouvant atteindre 12 % et une amélioration de l’estime de soi de 28 % chez les jeunes femmes et de 45 % chez les travailleurs âgés. Une amélioration des heures de travail entraîne une amélioration de 11 % du niveau d’anxiété et une amélioration de 24 % de l’estime de soi chez les travailleurs âgés. La réduction de l’exposition aux risques physiques au travail réduit le risque de dépression de 20 % chez les jeunes femmes et de 42 % chez les femmes âgées, tout en réduisant l’anxiété de 7 % chez les jeunes femmes et de 11 % chez les personnes âgées ; elle semble également avoir un grand bénéfice sur l’estime de soi des travailleurs âgés (+ 25 %), mais pas chez les jeunes.

L’étude, publiée dans la revue Économie du travail, montre également la grande pertinence économique et sociale des résultats pour le contexte de l’emploi féminin, considérant également comment en Angleterre, ainsi qu’en Italie, les femmes assument plus fréquemment une variété de rôles cruciaux, y compris dans la famille. La recherche a également montré que l’amélioration de la qualité du travail entraîne une réduction importante de la dépression et de l’anxiété chez les femmes.

« Cette étude a révélé, par exemple, que si certains postes généralement moins flexibles (par exemple, les vendeurs, l’hôtellerie et les travailleurs sociaux) pouvaient bénéficier de la même autonomie que les employés de bureau, une réduction de 26% du risque de dépression clinique en conséquence directe – a expliqué Ludovico Carrino, chercheur au King’s College de Londres et à l’Université de Trieste -. Nous espérons donc que la démonstration de cette relation causale puisse avoir un réel impact, également à la lumière du débat politique en cours sur la création de meilleurs emplois et la réduction des inégalités dans le travail des femmes à l’ère post-Covid ».