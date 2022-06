Une merveilleuse spirale de lumière bleue est apparue dans le ciel de la Nouvelle-Zélande

Une spectaculaire spirale de lumière bleue est apparue dans le firmament néo-zélandais, un phénomène qualifié de « dérangeant » par certains. Voici ce que c’est.

Crédit : Twinkle Dark Sky Tours / Alasdair Burns

Une fantastique spirale de lumière bleue est apparue dans le ciel nocturne néo-zélandais, un peu comme une galaxie géante visible à l’œil nu. Le phénomène inhabituel et passionnant a incité de nombreuses personnes à affluer dans les rues et les plages pour l’observer au mieux. Les plus chanceux furent les habitants de l’île du Sud (Te Waipounamu), la plus grande du pays océanique, depuis les côtes desquelles le spectacle était particulièrement intense et lumineux. Comme il ressort de la multitude de posts publiés sur les réseaux sociaux, certains pensaient qu’il pouvait s’agir d’un OVNI, ou plutôt, d’un UAP (phénomène aérien non identifié), comme les appellent officiellement aujourd’hui les experts ; d’autres pensaient qu’il s’agissait d’un curieux feu d’artifice lié à une initiative publicitaire ; d’autres encore ont pensé au lancement de fusées par des pays étrangers. Ces derniers avaient raison, étant donné que la magnifique spirale a été générée par une fusée Falcon 9 de SpaceX, la société aérospatiale privée d’Elon Musk.

Ce n’est pas la première fois qu’une telle spirale, qui ne se forme que sous certaines conditions, apparaît dans le ciel après un lancement de fusée. Le 18 juin 2021 à 18 heures, par exemple, un semblable est apparu dans le ciel de la Nouvelle-Calédonie et de la République du Vanuatu, îles nichées au cœur de l’océan Pacifique Sud. Même dans ce cas, plusieurs habitants ont pensé aux extraterrestres. En réalité, la spirale a été générée par le deuxième étage d’une fusée chinoise « Longue Marche 2C », lancée le même jour à 08h25 (heure italienne) depuis le port spatial de Xichang. Cela a été expliqué par l’astronome américain Jonathan McDowell, l’un des plus grands experts mondiaux des débris spatiaux et membre du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Auparavant, un phénomène similaire s’était produit en septembre 2009 dans le ciel de Norvège, dû à un ICBM russe (le Bulava). Quant à la Nouvelle-Zélande, comme précisé, le phénomène apparu dans le ciel dans la nuit du dimanche 19 juin a été généré par un SpaceX Falcon 9. Plus précisément, la fusée a été lancée depuis la station de la Force spatiale de Cap Canaveral pour envoyer le satellite Globalstar FM15 en orbite terrestre basse, destiné à la transmission de données et aux communications par satellite.

Parmi ceux qui ont été témoins du phénomène se trouvait le Dr Alasdair Burns, un expert en astronomie qui organise des visites sur l’île Stewart / Rakiura pour observer le firmament. L’homme, qui a pris quelques photos, a déclaré au Guardian que la spirale de lumière ressemblait à une galaxie spirale géante à la dérive dans le ciel, une « sensation plutôt étrange ».

Mais le phénomène, comme mentionné, est bien connu des experts et aussi particulier qu’il soit, il est facilement explicable, comme l’a déclaré le professeur Richard Easther, professeur de physique à l’Université d’Auckland. « Lorsque le propulseur est éjecté par l’arrière, vous avez ce qui est essentiellement de l’eau et du dioxyde de carbone, qui forme brièvement un nuage dans l’espace éclairé par le soleil », a déclaré le scientifique. « La géométrie de l’orbite du satellite et aussi notre position par rapport au Soleil est la combinaison parfaite pour produire ces nuages ​​complètement fantaisistes qui étaient visibles depuis l’île du Sud », a commenté l’expert. Un phénomène en forme de spirale s’est récemment produit dans le ciel du sud des États-Unis, une « méduse spatiale » dans le ciel produite par une autre fusée SpaceX.