SpaceX effectue son troisième lancement en 36 heures pendant un week-end chargé

SpaceX connaît une semaine chargée et la preuve en est venue ce dimanche : la société d’Elon Musk a réussi à boucler le troisième lancement en 36 heures, un exploit remarquable qui montre l’évolution de la capacité de l’entreprise ces dernières années.

Ce dimanche (19), une fusée Falcon 9 à deux étages a été lancée depuis la station de la Force spatiale de Cap Canaveral en Floride. Le vol devait mettre dans l’espace une communication pour la compagnie Globalstar. Falcon 9 est une fusée réutilisable, et environ 10 minutes après le décollage, le premier étage est revenu sur Terre et a atterri sur une plate-forme stationnée dans l’océan Atlantique.

La fusée Falcon 9 effectue son 13e lancement ce vendredi (17), établissant un nouveau record de réutilisation SpaceX. Image : Space X

Lancement de SpaceX

Il s’agissait du troisième lancement de SpaceX au cours des dernières heures. Hier (18), la société de Musk a lancé un satellite radar construit par Airbus pour l’armée allemande à la Vandenberg Space Force Base en Californie.

« SARah est un nouveau système de reconnaissance opérationnel comprenant plusieurs satellites et un segment sol, qui a été développé pour le compte de la Bundeswehr allemande », lit-on dans un communiqué d’Airbus. « En tant que système successeur, il remplace le système SAR-Lupe actuellement en service et offre des fonctionnalités et des performances système considérablement améliorées. »

Vendredi (17), il était temps de mettre en orbite 53 de ses satellites Internet Starlink. Ce lancement a même battu le record du lancement de la même unité Falcon 9, qui a été utilisée 13 fois jusqu’à présent. Le lancement de dimanche était le nouveau pour cette unité de fusée, qui en a plus d’une en cours d’utilisation par la société.

Tous les lancements ont été diffusés en temps réel par SpaceX, sur le site Web de la société et sur la chaîne YouTube officielle.

