L’entreprise verse plus de 1800€ à quiconque souhaite vivre avec 100 cafards

Trouver un cafard n’est pas un spectacle très agréable pour la plupart des gens, cependant, une société américaine qui opère dans le domaine de la lutte antiparasitaire, ‘Pest Informer’, propose une offre inhabituelle : 2 000 dollars US pour ceux qui acceptent de vivre avec 100 d’eux pendant 30 jours. La valeur correspond à 10,3 mille reais au prix actuel.

Le but de l’expérience est de tester différentes méthodes de lutte contre les insectes. Selon la page de l’entreprise, 5 à 7 personnes seront sélectionnées pour la batterie de tests.

Pest Informer souligne également que les résidents ne peuvent pas interférer dans l’évaluation, ils doivent seulement tolérer de vivre quotidiennement avec les cafards pendant un mois : « Vous ne devez tenter aucun traitement supplémentaire pendant la durée de l’étude ».

Toute personne souhaitant postuler au programme peut le faire jusqu’au 31 juillet, tant qu’elle vit aux États-Unis. Seules les personnes de plus de 21 ans peuvent postuler et l’une des conditions est d’être propriétaire de la propriété. Pour les locataires, vous devez présenter une déclaration formelle du propriétaire autorisant la réalisation des tests.

