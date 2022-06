Point le plus profond de l’océan Austral, « Factorian Deep » est cartographié pour la première fois

Pour la première fois, une carte détaillée du « Factorian Deep » a été publiée, le point le plus profond de l’océan Austral, à près de 7 437 mètres sous la surface de la mer. L’étude a été publiée dans Scientific Data le 7 juin et a été développée par une équipe internationale de chercheurs.

Le « Factorian Deep » a été relativement peu étudié, car sa découverte est assez récente. Ce point de l’océan qui baigne l’Antarctique a été révélé en 2019 dans une histoire aux allures de film. Le site a été découvert par l’explorateur et entrepreneur américain Victor Vescovo dans le cadre de son expédition Five Deeps pour cartographier les points les plus profonds des cinq océans du monde.

Pour ce faire, Vescovo a piloté un submersible appelé le « Limiting Factor » et est descendu au fond de la fosse sandwich dans l’océan Atlantique Sud, un immense canyon qui sépare l’Amérique du Sud de l’Antarctique.

L’expédition de Vescovo a cartographié pour la première fois toute la longueur de la tranchée Sandwich Sud, découvrant le nouveau point le plus profond de l’océan Austral au sud du 60e parallèle, un cercle invisible qui sépare les océans.

Nouvelle carte de « Factorian Deep »

Pour créer la carte « Factorian Deep », les chercheurs ont utilisé plus de 1 200 ensembles de données sonar. Ces informations ont été recueillies auprès de navires scientifiques qui traversent l’océan. Le graphique du plancher océanique couvre environ 48 millions de kilomètres carrés.

La Carte Bathymétrique Internationale de l’Océan Austral (IBCSO), qui a organisé le projet, encourage tous les bateaux de passage dans la région à allumer leur sonar pour contribuer au projet, car, malgré l’ampleur des recherches, il reste encore beaucoup à faire. .

