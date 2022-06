Les ours bruns ont l’ADN ancestral d’anciens ours polaires, selon une étude

Les ours bruns et les ours polaires sont plus proches qu’on ne le pensait : grâce à une nouvelle étude publiée dans Écologie de la nature et évolutionles scientifiques ont prouvé qu’une intense hybridation des deux espèces il y a 125 000 ans a conduit tous les ours bruns actuels à avoir une partie de l’ADN des ours polaires plus âgés.

La conclusion est venue après une étude intensive d’un ancien fossile d’ours polaire appelé « Bruno », qui a au moins 100 000 ans. En analysant l’ADN du fossile, les scientifiques ont réalisé qu’au milieu de la période du Pléistocène, il y a environ 100 000 ans, les ours polaires primordiaux et les ours bruns se sont croisés, ce qui a entraîné la présence de l’ancien génome dans environ 10 % de l’ADN des ours bruns d’aujourd’hui.

