La NASA développe un bouclier qui pourrait aider les humains à se rendre sur Mars

Atterrir sur Mars n’est pas facile, d’autant plus si le véhicule est une fusée. En effet, la gravité sur la planète rouge est beaucoup plus dense que celle sur Terre. C’est un défi tellement compliqué que, sur les 40 missions envoyées par la NASA, moins de la moitié réussissent. Nombre bas (et effrayant) pour quiconque envisage un jour d’y emmener des gens. Tout indique, cependant, que les scientifiques de l’espace ont compris comment effectuer la manœuvre avec plus de succès.

Pour que vous compreniez mieux la différence entre atterrir sur Terre et sur Mars, le Apparence numérique explique : à son retour sur Terre, l’avion reçoit ici une « aide » de l’atmosphère, car celle-ci est relativement épaisse et ralentit. Sur Mars, en revanche, l’atmosphère est plus fine et l’air, au contraire, plus dense. Par exemple, l’air martien est aussi épais que l’air terrestre à 30 000 mètres, plus de trois fois la taille du mont Everest.

« J’appelle cela l’atmosphère anti-Goldilocks », a déclaré Jim Reuter, administrateur associé à la NASA. « C’est assez épais pour causer des problèmes et pas assez fin pour vous aider », a-t-il ajouté.