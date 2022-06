Le feu était dominé par les humains il y a plus d’un million d’années, selon une étude

La découverte et la maîtrise du feu ont changé à jamais la relation de l’être humain à la Terre et, surtout, notre mode de vie. La ferveur des flammes a transformé les peuples anciens et a contribué à leur évolution, jusqu’à ce que nous arrivions à ce que nous sommes aujourd’hui. Comment et quand un incendie a-t-il commencé, cependant, a toujours été l’une des principales questions des historiens et des scientifiques. Ce doute qui, désormais, a peut-être ses jours comptés.

Avec l’aide de l’intelligence artificielle, des chercheurs ont trouvé des indices cachés de feux de joie créés il y a plus d’un million d’années, situés sur un site du Paléolithique inférieur en Israël.

Pour identifier la présence de feu sur les sites archéologiques, les chercheurs se fient souvent à des indices visuels tels que le rougissement et/ou la décoloration du sol, la déformation, le retrait des matériaux et la fissuration.

Dans ce cas, cependant, les artefacts étudiés ont été trouvés aux côtés de fossiles d’animaux dans du sable gris jaunâtre, au-dessus d’argile rouge, sur un site daté d’il y a entre 1 et 0,8 million d’années. Au sol, il n’y avait aucune indication visuelle évidente d’utilisation du feu. Alors comment analyser et savoir s’il y a eu contact avec la combustion des flammes ?